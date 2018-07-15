عُملات تذكارية في مئوية مانديلا

المصدر: بريتوريا - رويترز

أصدرت جنوب إفريقيا مجموعة محدودة من أوراق البنكنوت والعملات المعدنية الذهبية بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على مولد نيلسون مانديلا التي تحل الأربعاء.

وقال البنك المركزي أمس، إن الأوراق تعرض صوراً من حياة مانديلا ونشأته في منطقة ريفية بمقاطعة كيب الشرقية كابن لأحد الزعماء المحليين، وسجنه لمدة 27 عاماً، ونهاية نظام الفصل العنصري عام 1994 حينما صار رئيساً، وحين توفي عام 2013 عن عمر ناهز 95 عاماً.

ويأتي إصدار أوراق البنكنوت والعملات في سياق سلسلة من الأنشطة في أنحاء العالم تتصدرها محاضرة بمناسبة عيد ميلاد مانديلا، يلقيها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هذا الأسبوع. وتظهر العملة المعدنية الذهبية التي تزن أونصة واحدة صورة لمانديلا شاباً، وهي من تصميم سينديسو نيوني المولود في زيمبابوي والمعروف بانتقاده لزعيم زيمبابوي روبرت موغابي.