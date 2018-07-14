أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

يؤكد العلماء بمختلف تخصصاتهم أن هناك موسوعات تعليمية تبدأ مع الإنسان منذ بداية حياته، ومن هذه الموسوعات التعليمية، البحر والبر والغابة أو الريف أو الصحراء.. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عند ذهاب أي طفل إلى شاطئ البحر، فإنه يختبر ويتعلم أشياء كثيرة، فهو يلمس الماء، ويشاهد الأسماك الحية والميتة، كما أنه يشاهد الأمواج والمخلوقات البحرية الصغيرة، والكثير من الأشياء التي تثير دائرة فضوله، وتعلمه وتكوّن خبراته واختباراته الأولية في الحياة. صورة لحصان البحر من منطقة إنيلاو/‏‏ الفلبين.

علي بن ثالث

عليخليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير

أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي

من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.