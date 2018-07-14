آخر وجبة لمومياء من العصر الجليدي: لحم ماعز وقمح

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

ذكرت دراسة علمية نشرت أمس، أن الوجبة الأخيرة التي عثر عليها في أحشاء مومياء من العصر الجليدي، يعود تاريخها إلى 5300 عام، والمعروفة باسم «رجل الثلج»، كانت تحتوي على لحم الماعز البري والغزال الأحمر ونوع من القمح.

وقام نحو 40 باحثاً من جميع أنحاء العالم، بتحليل المحتويات المحفوظة جيداً، والتي كانت في معدته، والتي تم اكتشافها أخيراً فقط أثناء تحريك معدته خلال عملية التحنيط.

وبيّنت الدراسة أن نصف محتويات معدته كان من الدهون. وأشار التحليل إلى أن اللحم البري كان يؤكل طازجاً أو ربما تم تجفيفه، وأن الوجبة الأخيرة كانت متوازنة بشكل جيد بالنسبة لإنسان في هذه المراحل المبكرة.