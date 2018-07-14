«جائزة نون للفنون» تستلهم قيم زايد في دورتها الجديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجه «مركز كولاج للمواهب»، التابع لـ«نادي سيدات الشارقة»، الدعوة للفنانات والمصورات المواطنات والمقيمات في الدولة، للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة نون للفنون، التي تنطلق هذا العام تحت شعار «عالم من المشاعر»، مستلهمة قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تزامناً مع «عام زايد».

ويفتح المركز باب التسجيل للجائزة يوم غدٍ، وتستهدف الجائزة الموهوبات اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و40 عاماً، للتعبيرعن رؤيتهن حول قوة التجارب الداخلية الذاتية الفكرية والنفسية والبدنية.

وقالت شيخة السويدي، مديرة المركز، إنه «بعد النجاح الكبير الذي حققته الجائزة في دورتها الأولى العام الماضي، يسعدنا فتح أبواب التسجيل للمشاركة بدورتها الثانية، مع ثقتنا التامة بأن الأعمال المشاركة هذه السنة لن تقل جودتها عن سابقاتها، حيث قدمت الأعمال في الدورة الأولى تجارب فنية مميزة»، مضيفة أن «موضوع هذا العام يمثل مادةً ملهمة ومؤثرة للمشاركات، حيث يرسخ المبادئ والقيم السامية التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، طيلة حياته ودوره الرئيس في بناء الدولة». وزادت السويدي: «بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي، تهدف الجائزة إلى تشجيع السيدات والفتيات في جميع أنحاء الإمارات على اكتشاف مواهبهن الإبداعية واستثمار قدراتهنّ، كوسيلة للتعبير عن الذات، وتعزيز الشعور بالاستقلالية». وتحصل الفائزات بـ«جائزة نون للفن»، في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي، اللواتي تراوح أعمارهنّ بين 25 و40 عاماً، على 10 آلاف درهم، بينما تحصل الفائزات بجائزة «نجمة نون الصاعدة» للفئة العمرية 18 إلى 24 سنة على 5000 درهم، حيث تقيّم الأعمال من قبل لجنة تحكيم مستقلة عن نادي سيدات الشارقة، وتعرض في قاعة كنوز للضيافة والمناسبات، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر المقبل.