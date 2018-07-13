الفنانة زينة: لست تحت الإقامة الجبرية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفت الفنانة المصرية زينة في بيان أصدرته، مساء أمس، أنها قيد الإقامة الجبرية في دبي، وذلك على خلفية مشاجرة حصلت بينها وبين عائلة أميركية من أصول عربية. يأتي ذلك بعد أن ترددت شائعات تفيد بأن القنصلية الأميركية في دبي تدخلت في المشاجرة التي حصلت بين النجمة المصرية والعائلة الاميركية، وهذا ما أسفر عن منع الطرفين من السفر لغاية انتهاء التحقيق.

وأكدت النجمة المصرية أنها تعرضت للاعتداء وانتهاك الخصوصية من طرف العائلة المذكورة، ما دفعها للتقدم بشكوى رسمية الى السلطات، وأكدت في البيان إمكانها السفر في أي وقت ترغب به.

وأضافت أن السبب الرئيس لبقائها في دبي هو علاج أسنان أبنائها عز وزين، وهم أبناء النجم المصري أحمد عز.

الفنانة المصرية زينة بالفعل نشرت صورة لها مع طبيب الأسنان الشهير مجد ناجي، وأكدت أنها في دبي لتجميل أسنانها معه وعلاج أسنان أطفالها في عيادته. واللافت أنها قامت بإعادة نشر البوست مرة أخرى في اليوم التالي للتأكيد على أن سبب زيارتها لدبي هو لعلاج وتجميل أسنانها وأسنان أولادها.

هذا وكان عدد من المواقع الإخبارية قد نشر خبراً عن اتهام الممثلة المصرية زينة بالاعتداء على عائلة أميركية في دبي الشهر الماضي، إذ تلقت شرطة الإمارة بلاغاً وأرسلت دورية الى المكان واقتيدت زينة وشقيقتها والسائح الأميركي وعائلته إلى المخفر، حيث وجهت تهمة الاعتداء الى الطرفين، لكن السائح الأميركي ذهب إلى قنصلية بلده فحوّلته الى مستشار قانوني طلب منه التوجه إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية تؤكد تعرضه وعائلته للاعتداء. ووفق ما ذكرت الأخبار، فإنّ زينة صرخت في وجه ابنة السائح الأميركي، وشتمتها، وإن والده عندما اقترب منها وهو لا يعرف من تكون أخبرها بأن ابنته لا تعرف اللغة العربية وأنه يجب ألا تصرخ هكذا، لكن زينة بدأت تصرخ وتشتم باللغة الإنجليزية، واتهمت ابنته بأنها تصورها وهي ترتدي المايوه وتدخن السجائر، فأخبرها والد الفتاة بأنه لا يعرف من تكون، ولكنّها عرّفت عن نفسها وهجمت عليه وعلى ابنته وزوجته وانتزعت الهاتف من الابنة وكسرته ــ وفق ما يتم تداوله ــ وقد تم تسريب فيديو لزينة وهي في فندق أتلانتس خلال المشاجرة، ومازالت القضية تحت التحقيق السري لدى شرطة دبي، ويرجو المقربون من زينة أن تنتهي هذه القضية دون أن تؤثر سلبياً على نجوميتها أو علاقتها المتوترة أصلاً مع والد طفليها النجم أحمد عز.