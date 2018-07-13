«السيف».. فعاليات واستعراضات ومشغولات يدوية

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

مع استمرار الحماس الكروي، بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي 2018، تقيم «السيف»، الوجهة المائية على خور دبي، فعاليات ترفيهية مسائية في أجواء احتفالية بكرة القدم. وتستقبل «السيف» ضيوفها لحضور جلسات تصوير ممتعة ومرحة مستوحاة من هذه اللعبة الشعبية، إلى جانب استعراضات البالونات والفقاعات، وعروض الكرات الهوائية والرقص المخصصة للأطفال.

وسيحظى الزائرون الصغار بفرصة للمرح مع تلوين وجوههم، وتعلم الفنون والمشغولات اليدوية. كما سيتاح المجال أمام جميع الزائرين، كباراً وصغاراً، لتجربة الفعاليات الصيفية الترفيهية المتنوّعة المخصصة للعائلات.

وأمام الضيوف في «السيف»، يستعرض فنانو العروض البهلوانية على العصي الطويلة مهاراتهم في مختلف أرجاء الوجهة، في إطار الفعاليات الترفيهية مساءً من الخميس إلى السبت، وتستمر الفعاليات حتى انتهاء المفاجآت 25 أغسطس المقبل.

وعلى أنغام موسيقى «دي جي»، يمكن للزائرين الصغارالاستمتاع بالرقص والمرح في المناطق المتوافرة لهم في أرجاء وجهة «السيف». وتقام جلسات الرقص المخصصة للأطفال كل يوم جمعة. ويقدم فنانو تصميم البالونات تذكارات متميزة للزائرين الصغار، كما يمكن للعائلات التقاط الصور التذكارية إلى جوار المنصّة الحافلة برموز كرة القدم.