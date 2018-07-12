الفنانة زينة : لست تحت الإقامة الجبرية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفت الفنانة المصرية زينة في بيان أصدرته مساء أمس أنها قيد الاقامة الجبرية في دبي وذلك على خلفية مشاجرة حصلت بينها وبين عائلة أمريكية من أصول عربية . يأتي ذلك بعد أن ترددت شائعات تفيد بان القنصلية الاميركية في دبي تدخلت في المشاجرة التي حصلت بين النجمة المصرية و العائلة الاميركية وهذا ما أسفر عن منع الطرفين من السفر لغاية انتهاء التحقيق .

وأكدت النجمة المصرية أنها تعرضت للاعتداء وانتهاك الخصوصية من طرف العائلة المذكورة ما دفعها بالتقدم بشكوى رسمية الى السلطات وأكدت في البيان امكانها السفر في اي وقت ترغب به .

وأضافت السبب الرئيس لبقائها في دبي هو علاج اسنان ابنائها عز و زين وهم أبناء النجم المصري احمد عز .

الفنانة المصرية زينة بالفعل قد نشرت صورة لها مع طبيب الاسنان الشهير مجد ناجي واكدت انها في دبي لتجميل أسنانها معه وعلاج اسنان اطفالها في عيادته والملفت انها قامت بإعادة نشر البوست مرة أخرى باليوم التالي للتأكيد على ان سبب زيارتها لدبي هو لعلاج وتجميل أسنانها و اسنان اولادها.

هذا وكان عدد من المواقع الإخبارية قد نشر خبراً عن اتهام الممثلة المصرية زينة بالاعتداء على عائلة أميركية في دبي الشهر الماضي، إذ تلقت شرطة الإمارة بلاغاً وأرسلت دورية الى المكان واقتيدت زينة وشقيقتها والسائح الأميركي وعائلته الى المخفر، حيث وجهت تهمة الاعتداء الى الطرفين، لكن السائح الأميركي ذهب الى قنصلية بلده فحوّلته الى مستشار قانوني طلب منه التوجه الى المستشفى لإجراء فحوص طبية تؤكد تعرضه وعائلته للاعتداء. ووفق ما ذكرت الاخبار، فإنّ زينة صرخت في وجه ابنة السائح الأميركي، وشتمتها، وانّ والده عندما اقترب منها وهو لا يعرف من تكون أخبرها أنّ ابنته لا تعرف اللغة العربية وانه لا يجب ان تصرخ هكذا، لكن زينة بدأت تصرخ وتشتم باللغة الانكليزية، واتهمت ابنته انها تصورها وهي ترتدي المايوه وتدخن السجائر، فأخبرها والد الفتاة انه لا يعرف من تكون، ولكنّها عرّفت عن نفسها وهجمت عليه وعلى ابنته وزوجته وانتزعت الهاتف من الابنة وكسرته، وفق ما يتم تداوله وقد تم تسريب فيديو لزينة و خي في فندق اتلانتس خلال المشاجرة ومازالت القضية تحت التحقيق السري لدى شرطة دبي و يرجو المقربون من زينة ان تنتهي هذه القضية دون ان تؤثر سلبياً على نجوميتها او علاقتها المتوترة اصلاً مع والد طفليها النجم احمد عز .