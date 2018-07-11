40 مرشدة يتعلمن فنون القهوة و«الإتيكيت»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة برنامجاً صيفياً للمرشدات من 12 إلى 15 عاماً، والمرشدات المتقدمات (من 16 إلى 18 عاماً)، يتضمّن عدداً من الورش والأنشطة، واطلع المشاركات، اللاتي بلغ عددهن 40 مرشدة، على فنون إعداد القهوة وأساسيات «الإتيكيت».

وعلى مدار خمسة أيام، شاركت 15 مرشدة في برنامج «أكاديمية الباريستا»، تعرفنّ خلاله على تاريخ وأصول القهوة، وخطوات إعدادها، واكتشفن أشهر وصفاتها المتنوعة، وكيفية صنعها، وتعرفن على أبرز أنواع البن، ومهارات استخدام أجهزة تحضيره وتحميصه وطحنه.

وتعرّفت المرشدات على التقنيات الأساسية التي يستخدمها الفني المختص بإعداد القهوة، المعروف بـ«الباريستا»، إذ عشن معه تجربة طحن وكبس واستخلاص القهوة، وطرق صبّها ومزجها مع المكونات الأخرى، بما فيها الحليب وغيره، إضافة إلى طرق تنظيف آلات تحضير القهوة.

وخلال الفترة من الثامن إلى 12 يوليو الجاري، خصصت المفوضية سلسلة ورش تحت عنوان «الإتيكيت» لـ25 من المرشدات، حيث تعرّفت المشاركات على أبرز قواعد اللباقة الحياتية، والمهارات الاجتماعية المختلفة، مثل دقة المواعيد، والقدرة على التعامل بإيجابية مع الضغوط، واحترام الثقافات الأخرى، وأساليب العناية الشخصية، إضافة إلى آداب تناول الطعام والضيافة.

وقالت مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، شيخة عبدالعزيز الشامسي: «حرصنا خلال الفترة الصيفية على تقديم برامج مخصصة للمنتسبات الأكبر سناً من المرشدات، والمرشدات المتقدمات، تحاكي اهتماماتهن، وتطوّر من مهاراتهن وقدراتهن الاجتماعية، ومن هذا المنطلق أسهم برنامج (الإتيكيت) في تعزيز مفاهيم اللباقة العامة والتواصل الفعّال لدى فتياتنا، ليصبحن شخصيات مؤثرة وبارزة في المجتمع، فيما قدّم برنامج (فن الباريستا) مجموعة من المعلومات العامة التي تثري معارفهن وتجاربهن العملية الممتعة».

وتهدف مفوضية مرشدات الشارقة، التي انطلقت عام 1973، وتحظى برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى رعاية أجيال المستقبل وتحفيزهم ومدهم بمصادر الإلهام كي يكونوا مواطنين قادرين على تنمية وتطوير وطنهم، والإسهام في تطوير وبناء العالم أجمع، وذلك من خلال توفير منبر للفتيات للإسهام في إطلاق العنان لقدراتهن الكامنة وتطويرها.