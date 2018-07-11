«الدبابيس الوردية» تجمع 107 آلاف درهم لدعم المصابات بسرطان الثدي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن نجاحها في جمع 107760 درهماً، من خلال حملة «الدبابيس الوردية»، التي تنظمها للعام الرابع على التوالي، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع «ناين ويست»، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء والموضة، التي أكدت من خلال هذه الحملة إيمانها بمسؤوليتها في دعم المبادرات المجتمعية.

«الدبابيس الوردية» هي حملة خيرية أطلقتها «ناين ويست» عام 2015 بالتعاون مع القافلة الوردية، حيث تطرح من خلالها العلامة التجارية التابعة لمجموعة أباريل لزبائنها دبابيس وردية مميزة عبر متاجرها في كلٍّ من العين وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة على مدار العام، وتخصص عائدات البيع لدعم جهود القافلة الوردية لتوفير العلاج للمصابات بسرطان الثدي، والتي تم اكتشافها عن طريق برنامج الكشف المبكر للقافلة الوردية، ونجحت الحملة منذ انطلاقتها حتى الآن في جمع مبلغ 353360 درهماً إماراتياً.

وقالت المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان رئيس اللجنة الطبية والتوعوية لمسيرة فرسان القافلة الوردية الدكتورة سوسن الماضي: «تفتخر القافلة الوردية بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحرص دائماً على تنمية الشعور الإنساني لدى أفراد المجتمع، وترجمة نواياهم الحسنة إلى أفعال من خلال دعمهم للمبادرات الإنسانية والمبادرات المعنية بالتبرع، التي تنظم عبر شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، مثل شراكتنا مع ناين ويست التي نفخر بها وبنتائجها المُشرفة، حيث تُسهم بشكل فاعل في تعزيز جهود القافلة الوردية، وسعداء بالإقبال والتفاعل الكبيرين اللذين تشهدهما حملة دبابيس وردية في كل عام من جميع فئات المجتمع».

وقال مدير مجموعة أباريل ومديرها المالي نيراج تيكشانداني: «سعداء بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الحملة على صعيد دعم جهود القافلة الوردية في تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، ونفخر بمشاركتنا للعام الرابع على التوالي في هذه الحملة، الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا من خلال حرصها على العمل من أجل استدامة الفحوص المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.