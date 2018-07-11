مهرجان «ركض الثيران» انتهى من دون ضحايا

المصدر: إسبانيا - رويترز

انتهى مهرجان «ركض الثيران» في مدينة بامبلونا الإسبانية دون تعرض أي شخص للنطح، إلا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعدما سقطوا خلال السباق. وعلى مدى شارك آلاف السياح الذين ارتدوا اوشحة حمراء في هذا المهرجان السنوي، الذي يتعرض فيه المشاركون إلى إصابات خطرة تصل حد الموت وكان الركض، الذي تضمن ثيرانا من مزرعة (سيبادا جاجو)، سريعاً لينتهي في دقيقتين و33 ثانية فقط.

ويبدأ ركض الثيران يومياً في الساعة الثامنة صباحاً، ويستغرق عادة بين ثلاث إلى خمس دقائق. وتُجرى ثماني جولات من الركض في المجمل خلال المهرجان.