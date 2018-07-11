«ماجد» تهدي الأطفال ملصقاً أسبوعياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تزامناً مع الإجازة الصيفية، تقدم «مجلة ماجد»، الخاصة، ملصقاً أسبوعياً داخل العدد هدية لقرّائها، يستهدف في كل مرة تقديم مجموعة من المعلومات الشيقة عن موضوع ما. وبدأت المجلة بطرح هذه الملصقات الخاصة، ابتداءً من عددها السابق، إذ أصدرت ملصقاً احتوى على معلومات عن أغرب قصص «كأس العالم 2018» لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا، تضمنت استعراضاً لتاريخ تأسيس البطولة ومعلومات عن كأسها والدول العربية المشاركة فيها، فيما تهدي المجلة لقرّائها في عددها المقبل (2055)، الذي سيصدر اليوم الأربعاء، ملصقاً خاصاً بالحيوانات في محمية ماساي مارا في كينيا، مستعرضاً صفات «الشيتا» أنثى الفهد وبعض المعلومات عنها.

طرح الملصقات تزامن مع إجراء تغيير في شكل غلاف المجلة وألوانه، باستخدام الأوراق المعاد استخدامها، وذلك حفاظاً على البيئة والتقليل من تلوثها منذ ثماني سنوات.

وتواصل «ماجد» في عددها الجديد تخصيص صفحة بعنوان «عام زايد» تتناول فيها مئوية زايد من 1918 إلى 2018، مستعرضة أقوال القائد المؤسس، وحكاية تأسيس الإمارات، وسيرة الشيخ زايد، في المتحف البريطاني.