ليتوانيان يفوزان ببطولة العالم لحمل الزوجات

المصدر: فنلندا ــ رويترز

حمل 53 رجلاً زوجاتهم أو صديقاتهم على أكتافهم، وركضوا بهن في سباق لمدة ساعة، ببلدة سونكايارفي الصغيرة في فنلندا، أمس، وسط تهليل آلاف المشجعين.

وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات، التي تُجرى للعام الـ23، آلاف الزائرين إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة فقط، لكنها اكتسبت متابعين من أنحاء العالم. وتُجرى مسابقات تمهيدية، يتأهل من خلالها المتنافسون من دول عدة، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، والسويد، واستونيا. وقال منظمون إن 53 زوجاً مع زوجاتهم من 13 دولة شاركوا في البطولة.

وفاز الزوجان فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينجا كيركيلياوسكيني، من ليتوانيا، بالسباق، الذي تضمن الركض، والخوض في بركة من المياه، واجتياز العديد من العقبات. وهزم الزوجان بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين، الفائز بالبطولة ست مرات. وفور انتهاء السباق صاح كيركيلياوسكاس بسعادة غامرة، قائلاً «هذه زوجتي... إنها الأفضل».