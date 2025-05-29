600 ألف زائر لـ «من الشارقة إلى روما عبر طريق البهارات»

نجح معرض «من الشارقة إلى روما عبر طريق البهارات»، الذي احتضنه مبنى «كوريا يوليا»، مقر مجلس الشيوخ الروماني التاريخي الواقع ضمن حديقة الكولسيوم في العاصمة الإيطالية، في استقطاب 600 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

واختتمت هيئة الشارقة للآثار فعاليات المعرض، الذي نظم من فبراير الماضي حتى مايو الجاري، وجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشارقة والعالم الروماني، مُسلطاً الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته مواقع مثل مليحة ودبا الحصن على طريق الحرير، لاسيما تجارة البهارات التي ربطت الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط.

وضمن الفعاليات المصاحبة، أنتجت الهيئة فيلماً وثائقياً تفاعلياً يحاكي حركة التبادل التجاري والثقافي بين روما ومليحة ودبا الحصن خلال الفترة الرومانية، وحظي الفيلم بإعجاب الجمهور والمؤرخين، لما تميز به من تصوير بصري دقيق للحياة الاقتصادية والمعابر البحرية والتفاعل الحضاري بين الجانبين.

من جهته، قال مدير عام هيئة الشارقة للآثار، عيسى يوسف: «نجح المعرض في إعادة تقديم الشارقة من منظور عالمي جديد، إذ تجاوز عدد الزوار 600 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به تراث الإمارة الأثري، ومكّن المعرض الزائر الأجنبي من التعرّف عن قرب إلى تاريخ الشارقة، ليس فقط من خلال القطع المعروضة، بل عبر التجربة التفاعلية والتفسير العلمي المصاحب لها، ما أسهم في ترسيخ صورة حضارية مشرفة للإمارة وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي العالمي».

وضم المعرض أكثر من 110 قطع أثرية نادرة من مواقع بارزة في الشارقة، وُظّفت في عرضها تقنيات الواقع المعزز والعرض ثلاثي الأبعاد، لتقدم تجربة تعليمية وتفاعلية فريدة للزوار، وتعزز من فهمهم لتاريخ الشارقة وإرثها الحضاري.

عيسى يوسف:

. المعرض أسهم في ترسيخ صورة حضارية مشرفة للإمارة، وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي العالمي.