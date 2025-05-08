«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تُطلق موسوعة «الحضارة الإسلامية في صقلية»

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة موسوعة «الحضارة الإسلامية في صقلية»، التي أعدَّتها الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، الشاعرة والناقدة والباحثة الأكاديمية الفلسطينية، المعروفة بأعمالها المبدعة في الوسط الأدبي على مستوى العالم على مدار أكثر من نصف قرن.

وتعد الموسوعة، التي تم إصدارها باللغة الإنجليزية، مرجعاً يهتدي به الباحثون والمؤرخون في العالم، ممن سيكتبون عن صقلية وتاريخها والعلاقة التي جمعتها بالمنطقة العربية والعالم الإسلامي.

وتتضمن الموسوعة أكثر من 33 بحثاً توثق لِحَقب مختلفة من تاريخ العرب المسلمين في الجزيرة المتوسطية، حين كانت صقلية مركز إشعاع في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وقد أسهم في وضع الموسوعة 32 باحثاً، منهم 15 إيطالياً، وآخرون من دول عربية وغربية.

وأكَّد المدير التنفيذي للمؤسَّسة جمال بن حويرب أن الموسوعة تمثِّل سرداً حضارياً متكاملاً، يغطي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعمارية في صقلية خلال فترة الحكم الإسلامي (831–1091م)، مشيراً إلى أن الجزيرة لاتزال تحتفظ بإرث حضاري عربي وإسلامي واضح، سواء في المعمار أو اللغة أو حتى في أنماط الطهي والري، وتُعدّ شاهداً حياً على التفاعل المستمر بين الحضارة العربية والإيطالية الأوروبية.

وأوضح أن العاصمة باليرمو تضم أكثر من 300 مسجد كانت قائمة خلال الحقبة الإسلامية، وأن التأثير العربي ظل حاضراً وانتقل حتى أثر في الحكم النورماني، مشيراً إلى أن عباءة الملك روجر الثاني كانت مطرزة بعبارات عربية، كما أن العلماء العرب أسهموا في تطوير مختلف ميادين الحياة في الجزيرة.

وشدد بن حويرب على التزام المؤسَّسة بدعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون الحضاري، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأهدى بن حويرب الموسوعة إلى روح الشاعرة والمفكرة الراحلة، سلمى الخضراء الجيوسي، التي وافتها المنية في عام 2023، بعد أن عملت على تدقيقها لما يزيد على 18 عاماً، وقال: «نتمنى أن نكون في المؤسسة، وكل من شارك في هذا العمل المهم، قد غطينا جوانب الحياة والجمال والعلم والآثار التي بقيت حتى اليوم في قلب المتوسط، فحضارة الأندلس لها تاريخ، وصقلية لها تاريخ، وفي هذه الموسوعة لأول مرة نفصل تاريخ الأندلس عن تاريخ صقلية»، مشيراً إلى أن المكتبة العربية تفتقر إلى أعمال توثق الحكم الإسلامي في صقلية مقارنة بغزارة ما كُتب عن الأندلس.

وأكد مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور خليل الشيخ، أن الكتاب هو نتاج جهد وعلم، ولابد أن يُدرس في المؤسسات التعليمية العالية والجامعات الإماراتية والعربية، حتى يتعرف الطلاب والدارسون إلى هذا البُعد الحضاري.

أنماط أدبية

تتناول الموسوعة موضوعات عدة، تضمنت: اللغة الإيطالية وتأثرها باللغة العربية، وفنون العمارة الإسلامية البارزة في أروقة المدن والحواضر، والآداب، والعلوم، والموسيقى، وغيرها من الأنماط الأدبية التي ميزت حقبة الحكم العربي لصقلية، التي ظهرت آثارها جلية بشكل كبير في مختلف مؤلفات ومخرجات الحضارة الأوروبية.

جمال بن حويرب:

. الموسوعة تمثِّل سرداً حضارياً متكاملاً يغطي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعمارية في صقلية خلال فترة الحكم الإسلامي.