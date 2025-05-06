«الإمارات لحقوق النسخ» تُرسّخ ثقافة احترام الملكية الفكرية

وفّر معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ34، التي أُسدل الستار على فعالياتها أمس، منصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية والنسخ في حماية الإبداع، وتحفيز الإنتاج الثقافي.

وأكّدت مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، مجد الشحي، أن المشاركة في المعرض تأتي ترجمة لرؤية الجمعية في تعزيز ثقافة احترام حقوق المؤلفين والمبدعين، ونشر الوعي بأهمية صون حقوق النسخ في المجتمع.

وأضافت أن المعرض يُعدّ منصة مثالية للتواصل مع الجمهور، خصوصاً الناشرين والمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والمهنيين الذين يعملون في قطاع النشر والتعليم والمكتبات، لإبراز أهمية حقوق الملكية الفكرية في دعم الإبداع الفني والثقافي.

وأشارت مجد الشحي إلى أن المعرض يجسّد روح الابتكار والإبداع في دولة الإمارات، وحرصت الجمعية على المشاركة فيه، انطلاقاً من التزامها بترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية والنسخ، ودعم المبدعين والمؤلفين الذي يُثرون المشهد الثقافي بأعمالهم.

وأوضحت أن الجمعية قدمت العديد من ورش العمل المتخصصة والمواد التوعوية، إضافة إلى اللقاءات المفتوحة، لتعريف الزوار بحقوقهم وواجباتهم في بيئة النشر الرقمية والتقليدية على حد سواء.

ولفتت إلى الاهتمام المتزايد من مختلف فئات المجتمع بحقوق النسخ والإبداع، من خلال التفاعل الإيجابي والإقبال الملحوظ الذي شهده جناح الجمعية، ما يدفع إلى الاستمرار بقوة في برامج الجمعية والمبادرات التوعوية، ومواصلة الجهود في بناء بيئة توعوية وثقافية، تدعم الإبداع وتحفظ للمؤلفين حقوقهم.

ونوهت بحرص جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ على الإسهام في تعزيز المشهد الثقافي في الدولة، ودعم الجهود الوطنية لبناء أجيال مبدعة تواصل مسيرة التقدم والتميّز.