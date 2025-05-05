«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق عناوين ثرية

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عدداً من الإصدارات البارزة، ضمن فعاليات مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، ومن بينها كتاب «الأشباه والنظائر في النحو» للإمام جلال الدين السيوطي (849-911هـ)، الذي يُعدّ مرجعاً موسوعياً في النحو والصرف، إذ انتهج فيه السيوطي طريقة الفقهاء في تصنيف المسائل وتأصيل القواعد، فنقل روح المنهج المقارن إلى علم النحو.

ويُبرز الكتاب دقة اللغة العربية وغناها بأسلوب منهجي يُفكك المسائل النحوية والصرفية، عبر شواهد قرآنية وشعرية ونصوص تراثية، فيما يشبه ندوة علمية تجمع آراء علماء العربية من سيبويه إلى عصر المؤلف، عاكساً تطور الفكر النحوي عبر العصور.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، إن إعادة نشر كتاب «الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي» هي إحياء لأهم كتاب في نحو اللغة العربية، مضيفاً: «الإمام السيوطي كان رجلاً موسوعياً بوركت حياته بمؤلفات في التاريخ والفقه واللغة، إذ قدم أكثر من 1000 كتاب، وبلغ من غزارة إنتاجه أن معدل كتابته اليومية تجاوز كثيراً من الصفحات، إذ قضى حياته متفرغاً للعلم زاهداً منشغلاً بالقراءة والتعليم والبحث والكتابة». وأوضح بن حويرب أن أمر التحقيق وإعداد فهرس الكتاب، الذي يحتوي على فصول في الشعر والأدب والحديث والنحو، استغرق أربع سنوات، مشيراً إلى أن النسخة الصادرة عن المؤسسة هي نسخة فاخرة ومحققة وطبعت بأعلى المعايير.

جمال بن حويرب:

. تحقيق وإعداد فهرس الكتاب استغرقا أربع سنوات.