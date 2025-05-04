صبحة الرميثي تُعرِّف بتراث الإمارات ببرقع وعباءة وكاميرا

بهدف التعريف بالموروث الإماراتي بصورة صحيحة، اختارت المصورة الإماراتية، صبحة الرميثي، أن تكون مشاركتها الأولى في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تتواصل فعاليات دورته الـ34 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى الغد، من خلال استوديو للتصوير يحمل طابعاً تراثياً، ويتزين بالحروف العربية، موجهةً دعوة لزوار المعرض لالتقاط صور لهم بالزي الإماراتي التقليدي.

وقال صبحة الرميثي لـ«الإمارات اليوم»، إن مشاركتها في «أبوظبي للكتاب» تجسد الموضوع الرئيس الذي تركز عليه منذ دخولها مجال التصوير، وهو التعريف بالتراث الإماراتي بمختلف مفرداته، خصوصاً الزي الإماراتي، وتقديمه للجمهور بصورة صحيحة، بعد أن لاحظت أن البعض يرتديه أحياناً بطريقة غير صحيحة.

وأشارت صبحة إلى أنها اختارت «أبوظبي للكتاب»، لأنه يمثل منصة ضخمة تجمع مشاركين وزواراً من مختلف أنحاء العالم، وكل منهم يسعى للتعريف بثقافته وتراثه من ناحية، والتعرف إلى ثقافات وتراث الآخرين من ناحية أخرى، والزي الوطني هو جزء مهم ومحوري في الهوية والثقافة المحلية.

تفاعل لافت

وأوضحت صبحة أنها اختارت أن تحمل مشاركتها في الجناح طابعاً تفاعلياً، إذ أقامت استوديو مع شقيقها، وكتبت عليه دعوة للجمهور لالتقاط الصور بالزي الوطني الإماراتي، ووضعها على الحائط الخارجي للاستوديو لتشكل معاً لوحة جمالية.

وأضافت: «هناك إقبال لافت على التقاط الصور، والجمهور عندما يشاهد العباءة والبرقع والشيلة والكندورة والبشت وغيرها من مكونات الزي الوطني الإماراتي، سواء الرجالي أو النسائي، يشعر بالفضول، ويدخل للسؤال عن الفكرة، وبالتالي التقاط الصور».

تحدٍّ صعب

وأضافت صبحة الرميثي أنها بدأت التصوير في عام 2016، وكانت الانطلاقة في مجال صعب، خصوصاً للفتيات، وهو تصوير سباقات الهجن، ما شكل تحدياً كبيراً بالنسبة لها، ولكنها بالإصرار استطاعت أن تثبت وجودها، وتلتقط العديد من الصور المميزة.

وتابعت: «اختياري تصوير سباقات الهجن كان نابعاً من حبي للتراث، وإدراكي لمكانة الإبل في الثقافة الإماراتية والعربية بشكل عام، ولكنني وجدت صعوبة في تقبل البعض لفكرة وجود فتاة في هذه السباقات التي تقتصر في كثير من الأحيان على الرجال، ولكن هذا الأمر اعتبرته دافعاً لي لإثبات موهبتي وجدارتي بالوجود في هذه الفعاليات، فكلنا نواجه تحديات في البدايات، وكان قادة الإمارات هم قدوتي في مسيرتي، فهم يحبون المركز الأول، ولا يقبلون عنه بديلاً، ونحن أيضاً نسير على خطاهم».

وذكرت صبحة أن تخصصها في تصوير الموضوعات المرتبطة بالتراث أتاح لها المشاركة في معارض وفعاليات مختلفة داخل الدولة وخارجها، ونقل الموروث الإماراتي الجميل الأنيق إلى الآخرين، فشاركت بالزي الوطني الإماراتي في احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس، وفي سباق المحامل في قطر، ووجدت ترحيباً كبيراً من الجمهور هناك.

إلى العالم

أعربت المصورة الإماراتية صبحة الرميثي عن أملها في أن يتاح لها مزيد من المشاركات خارج حدود الوطن، التي تمكّنها من نقل الموروث والزي التراثي الإماراتي إلى جميع أنحاء العالم.

صبحة الرميثي:

. الزي الوطني جزء مهم ومحوري في الهوية والثقافة المحلية.

. اخترت «أبوظبي للكتاب» لأنه منصة تجمع مشاركين وزواراً من أنحاء العالم.