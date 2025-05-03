مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تطلق 3 روايات جديدة

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة جديدة من الإصدارات الأدبية المتنوّعة، بين الخيالي والإنساني والوجداني، والتي جاءت ضمن مخرجات مبادرة برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى أبرز المبادرات المعرفية التي تهدف إلى دعم وتمكين المواهب الشابة في مجالات الكتابة والإبداع الأدبي.

وتضمنت الإصدارات الجديدة - التي كشفت عنها المؤسسة ضمن فعاليات مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 - ثلاث روايات لكتَّاب شباب موهوبين من خريجي ورشة الرواية التي نظَّمها البرنامج في الأردن. وتجمع الأعمال بين جرأة الطرح وعمق المعالجة، والخوض في مسارات سردية متنوعة، إذ تحكي رواية «ذاكرة الملح»، لمؤلفتها ولاء أبازيد، بأسلوب شاعري مؤثِّر عن تداعيات الحرب على النفس البشرية من خلال قصة شابة سورية اسمها أيلول، واجهت الفقد والشتات وعانت مرارة اللجوء وتصدَّت للمحن بأمل وشجاعة.

الرواية الثانية تخوض فيها الكاتبة رغد زايد عالم الأدب الوجداني تحت عنوان «لعبة المقاعد»، إذ تسلِّط الضوء على الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها تجارب الطفولة المؤلمة، وتحكي قصة فؤاد وجِراحه القديمة التي يحملها منذ طفولته، ورحلته الطويلة للبحث عن التعافي والسلام الداخلي بين الحب والألم والعلاج النفسي.

أمَّا الكاتب سيف الدين محمد، فكتب في «رجال نادي الشطرنج» التي تنتمي إلى الرواية البوليسية النفسية، قصة تدور أحداثها في جزيرة خيالية يحكمها نظام مستبدّ، حيث يُزجّ بالبطل في مصحة غامضة يديرها طبيب مريب.

وتُعد الإصدارات ثمرة المسيرة الإبداعية للمنتسبين إلى ورشة الرواية، وهي إحدى الورش التدريبية الأساسية ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة التي تهدف إلى تنمية مهارات الكُتّاب الشباب في مختلف جوانب الكتابة السردية، من خلال التدريب العملي على تقنيات السرد، وبناء الشخصيات، وتطوير الحبكة، وصقل الأسلوب الأدبي. كما توفر الورشة بيئة محفِّزة للإبداع، تعتمد على التفاعل المباشر والتوجيه المتخصص، تحت إشراف نخبة من الكتَّاب والمدرِّبين والخبراء في المجال الأدبي.