مهرجان الظفرة .. أيادٍ تبدع في صون التراث

يشكل مهرجان الظفرة منصة تراثية متفردة لاستعراض الحرف اليدوية التراثية وجمالياتها، ودورها في إبراز غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به الدولة وصون التراث ونقله للأجيال القادمة.

وفي السوق الشعبي لمهرجان الظفرة تنسج كوكبة من الحرفيات بأناملهن قطعا فنية استثنائية تعكس الأصالة والإبداع الإماراتي.

وتعد مستلزمات الإبل من أهم مظاهر التراث الحي وتتنافس الحرفيات المشاركات في السوق في إعداد أصنافها المختلفة مثل "الزوارة والمحجبة"، و"الخناق"، و"الشمال" ، حيث تحكي كل قطعة حكاية من الماضي وترسم تفاصيل حياة الأجداد اليومية.

ففي أجواء نابضة بالحياة، تستعرض الحرفيات مهاراتهن الإبداعية في السوق الشعبي، مرتدياتٍ الأزياء التقليدية المزينة بالحُلي التي تحكي قصص الهوية الإماراتية.

صناعة "الزوارة والمحجبة"

وأوضحت فاطمة العامري المتخصصة في صناعة "الزوارة والمحجبة" أن الزوارة والمحجبة جزءان أساسيان من عتاد الإبل، حيث يُستخدمان لتثبيت الشداد على ظهر المطية ، وتصنع الزوارة من الصوف أو القماش، بينما المحجبة هي نسيج عريض يمتد لحماية ظهر المطية أثناء الرحلات.

وأشارت مريم مبارك المري المتخصصة في صناعة "الشمال" إلى أن الشمال المصنوع من وبر أو صوف، يُستخدم لحماية ضرع الناقة وتنظيم عملية الحلب موضحة أن هذه الحرفة تحمل بُعدًا عميقًا في العلاقة بين الحرفي وبيئته، وتجسد قيم الصبر والقوة.

واستعرضت مريم المزروعي، طريقة صناعة "الخناق" قائلة إنه نسيج يُصنع من خيوط الصوف، ويُستخدم لتثبيت الإبل أثناء التحميل أو السباقات، مؤكدة أنها تحرص على تعليم بناتها هذه الحرفة لضمان انتقال هذا التراث إليهن، وحفظ عادات الأجداد.

استدامة التراث الإماراتي

ويسعى مهرجان الظفرة إلى تعزيز استدامة التراث الإماراتي عبر دعم الأنشطة الاجتماعية التي تعكس هوية منطقة الظفرة.

ومن خلال الحرفيات وحكاياتهن، يبرز المهرجان كرمز حيوي للحفاظ على التراث الإماراتي وتعزيز دوره في تعزيز الهوية الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وفي رحاب مهرجان الظفرة، يصبح التراث أكثر من مجرد ذكرى، بل تجربة حية تروي قصص الماضي وتضيء دروب المستقبل، ليظل التراث الإماراتي منارة ملهمة للأجيال القادمة.

وتتواصل منافسات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 18 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة حتى 30 يناير الجاري وذلك بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتسعى هيئة أبوظبي للتراث، من خلال المهرجان والبرامج الثقافية والتراثية التي تنظِّمها، إلى إبراز دور أبوظبي في صون التراث المحلي والعربي ودعمه عالمياً، إلى جانب تسليط الضوء على “السنع” الإماراتي، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والقيم التراثية في المجتمع، إضافة إلى توثيق الممارسات التراثية، بما يتماشى مع استراتيجية صون وحماية التراث الثقافي لإمارة أبوظبي.