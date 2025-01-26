رحلة مع أبواب دبي التاريخية في «حديث المكتبات»

تستضيف هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الباحث السعودي الدكتور سعيد عبدالله الوايل، ضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، والهادفة إلى مد جسور التواصل بين المبدعين وجمهورهم، وتعزيز مساهماتهم في إثراء مشهد دبي الثقافي، ورفع مستوى الوعي لديهم حول الإرث الثقافي المحلي وضرورة المحافظة عليه.

وسيتولى الوايل، بالتعاون مع الفنان التشكيلي حسنين محمد الرمل، تقديم ورشة «الأبواب والنقوش الخشبية في مباني دبي التاريخية»، خلال الفترة من 28 وحتى 30 الجاري، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

وسيتمكّن المهتمون وطلبة كلية الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي خلالها من استكشاف العناصر الجمالية والمعمارية التقليدية في مباني دبي التاريخية، وسيتعرفون إلى أشكال وأنواع الأبواب التقليدية وخصائصها والزخارف المستخدمة فيها، إلى جانب قوالب الزخارف الجصية وما تتميز به من عناصر جمالية.

كما سيقدّم الوايل في 31 الجاري، محاضرة «أبواب دبي التاريخية وزخارفها»، ويضيء فيها على فن التراث العمراني وحرفة النجارة التقليدية، التي شكّلت جزءاً أساسياً من العمارة التراثية في دبي والخليج. وسيتعرف الحضور إلى مراحل تطوّر هذه الحرفة وأهميتها ودورها في المباني التراثية، والجوانب الجمالية والإبداعية التي تُميز هذا الإرث الثقافي. وستشهد المحاضرة التي يستضيفها متحف الاتحاد حفل توقيع لكتاب «أبواب دبي التاريخية وزخارفها».

يُشار إلى أن الوايل خبير في الحرف التقليدية والعمارة والفنون والزخارف والنقوش الإسلامية، ويحمل درجة الدكتوراه في العمارة الداخلية، والماجستير في الفنون الجميلة، وهو عضو في هيئات وجمعيات محلية ودولية عدة. وخلال مسيرته أصدر مجموعة من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة التي تهتم بالجوانب الجمالية والتاريخية في الفنون الشعبية في الخليج العربي، إضافة إلى مؤلفات ترتبط بالعمارة التاريخية والنقوش التقليدية في الخليج العربي.