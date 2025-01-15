جبانة أسوان الأثرية.. ضمن أهم 10 اكتشافات في 2024

اختارت مجلة الآثار الأميركية «أركيولوجي ماجازين» الجبانة الأثرية المكتشفة بمحيط ضريح الأغاخان بغرب أسوان في جنوب مصر، واحدة من أهم 10 اكتشافات أثرية خلال عام 2024.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، وصفت المجلة الكشف عن جبانة أسوان خلال العصور المتأخرة واليونانية والرومانية بـ«الإضافة التاريخية المهمة لمنطقة آثار أسوان.. كما يمثل (الكشف) خطوة مهمة نحو تعظيم الفهم والمعرفة بالحضارة المصرية القديمة خلال تلك الحقبة الزمنية».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن وزارة السياحة والآثار أعلنت، في يونيو الماضي عن هذا الكشف الذي قامت به البعثة الأثرية المصرية - الإيطالية المشتركة، خلال أعمالها في محيط ضريح الأغاخان غربي أسوان.