موسم دبي الفني 2025.. «تجول في عالم الفن والإبداع»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن انطلاق «موسم دبي الفني 2025»، الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من الرابع من يناير إلى 20 أبريل 2025، ويجمع الموسم الذي يرفع شعار«تجول في عالم الفن والإبداع» تحت مظلته تشكيلة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والمهرجانات الفنية، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الرامية إلى تعزيز إسهام الفنون في إثراء مشهد دبي الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

قوة الصناعات الثقافية

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أهمية موسم دبي الفني، ودوره في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب، وتحفيزهم على التعبير عن أفكارهم ورؤاهم المبتكرة في مختلف المجالات.

وأضاف بن خرباش أن «موسم دبي الفني» يقدم عبر فعالياته الفنية والثقافية والإبداعية المتنوعة، تجربة فريدة تعكس جوهر دبي وحيويتها وتطلعاتها المستقبلية، كما يبرز ما تمتلكه من إمكانات وقدرة على استقطاب المبدعين من مختلف أنحاء العالم، ومد جسور التواصل بينهم، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة الثقافية وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى إثراء الحراك الثقافي في دبي، ودعم السياحة الثقافية فيها.

«فيلم في الصحراء»

سيبدأ موسم دبي الفني بالتزامن مع النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» التي ستقام خلال الفترة من الرابع إلى 12 يناير الجاري، وتقدم «دبي للثقافة» من خلالها برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وسيتضمن سلسلة من عروض الأفلام المميزة، والعروض الأدائية الحية، إضافة إلى تشكيلة من ورش العمل والحوارات والجلسات النقاشية الملهمة، والأعمال الفنية المتنوعة، ومعرض للفنون الرقمية، ومنطقة للعائلات، إلى جانب تجارب مشوقة، تشمل السوق، والمسابقات، وركن المأكولات والمشروبات المحلية.

«مهرجان القوز للفنون»

وعبر برنامج ثري يتضمن أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الـ12 من «مهرجان القوز للفنون» يومي 25 و26 يناير المقبل، وسيشهد المهرجان الذي يقام بدعم وشراكة استراتيجية من «دبي للثقافة» في «منطقة القوز الإبداعية» و«السركال أفنيو» تقديم تشكيلة من العروض الموسيقية والتجارب الثقافية الاستثنائية.

وستتواصل فعاليات «موسم دبي الفني» مع النسخة الـ17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستنطلق في 29 يناير وتستمر إلى الثالث من فبراير المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم، كما يتضمن برنامج المهرجان تقديم أكثر من 150 فعالية، من بينها «أبيات من أعماق الصحراء»، و«بعد النهار في ليل»، و«ملتقى الأفكار»، وبرنامج العائلة، وخلال المهرجان ستتولى «دبي للثقافة» رعاية محور«بالإماراتي» الذي يتيح للجمهور فرصة اللقاء مع مجموعة من الكتّاب الإماراتيين، منهم الشاعر عادل خزام، والدكتورة نورة الكربي، والفنانة أسماء الرميثي، والشاعر علي الشعالي، والكاتبة صالحة غابش، والكاتب والمدرب حمدان بن شفيّان العامري، والكاتبة نادية النجار، والمخرجة السينمائية نهلة الفهد، وغيرهم.

«سكة للفنون والتصميم»

كما تحتفي الهيئة عبر «مهرجان سكة للفنون والتصميم» بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والإقليمية، وخلال نسخة المهرجان الـ13 التي ستقام في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 31 يناير إلى التاسع من فبراير 2025، سيتابع الجمهور تشكيلة أعمال فنية مميزة، تحمل بصمات فنانين إماراتيين ومقيمين في الدولة، إضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية وورش العمل والجلسات النقاشية.

وتستضيف «منطقة القوز الإبداعية» و«السركال أفنيو» خلال الفترة من يناير وإلى أبريل 2025، سلسلة فعاليات ثقافية وإبداعية، تشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة، إلى جانب «جولات الفن» المصممة لتمكين الجمهور من التفاعل مع الفنون، كما سيتابع الجمهور ابتداءً من الرابع من مارس 2025 إبداعات طلبة المدارس التي تتجلى على خشبة النسخة الخامسة من «مهرجان دبي للمسرح المدرسي» التي تنظمها «دبي للثقافة».

«آرت دبي»

يتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ18 من معرض «آرت دبي» الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2025، ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من كل أنحاء العالم، ومتابعة العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية تقدمها نخبة من الخبراء والفنانين، يناقشون فيها موضوعات متعلقة بمجالات الفن، وتشهد هذه الدورة مشاركة العديد من العروض، عبر أقسام المعرض الأربعة، وهي المعاصر، والحديث، والبوابة، و«آرت دبي ديجيتال». في حين تستعد «دبي أوبرا» على مدار العام المقبل لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والدولية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى.

. «المرموم: فيلم في الصحراء» يقدم برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة.

. «مهرجان سكة للفنون والتصميم» يحتفي بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والإقليمية، في حي الشندغة التاريخي.

. «آرت دبي» يقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من كل أنحاء العالم، ومتابعة العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية.

. 200 عرض وفعالية فنية وثقافية في «مهرجان القوز للفنون».

. 150 فعالية ونخبة من الكتّاب والمبدعين من حول العالم في «مهرجان طيران الإمارات للآداب».