عيد الاتحاد في مدينة إكسبو.. «تكريم الماضي والحفاظ على المستقبل»

نظمت مدينة إكسبو دبي احتفالاتها في عيد الاتحاد الـ53، ضمن حملة «زايد وراشد»، واحتفت المدينة بالحدث عبر إبراز التقاليد العريقة، مع الحفاظ على المستقبل، بتبني الابتكار والاستدامة.

واستقبلت مدينة إكسبو دبي في عيد الاتحاد زوارها بهذه المناسبة بفيض من الفعاليات والأنشطة، تحت شعار «تكريم الماضي والحفاظ على المستقبل»، وتضمنت الفعاليات عروضاً فنية وإبداعية مبهرة في أجنحة تيرا والرؤية وساحة الوصل، وتستمر حتى اليوم الثالث من ديسمبر.

وقدّم جناح «الرؤية» في مدينة إكسبو دبي رحلة مميزة تبرز التراث الغني لدولة الإمارات، حيث خصصت مساحات لعدد من الصناعات التراثية، مثل حِرَفتَي التلي والخوص، بينما احتضن جناح «تيرا» تجارب مستوحاة من الطبيعة تسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بمستقبل مستدام، ووفرت هذه التجارب للجمهور إطلالة مشوقة على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال حماية البيئة، إضافة إلى أنشطة تفاعلية، شملت رحلة للبحث عن الكنز وركوب الإبل والصقّارة شارك فيها الزوار من جميع الأعمار برحلة تعلم بقالب مَرح في جو عائلي لا يُنسى.

واستضافت ساحة الوصل مجموعة من الفعاليات المجانية التي احتفت بتراث الإمارات وتقاليدها، مثل مهرجان الحصاد، حيث قدم مزارعون ورواد أعمال من الإمارات منتجاتهم في السوق العائلي، إضافة إلى ورش العمل، والعروض الثقافية، والفن الإماراتي، والحناء، والموسيقى الحية، كما استمتع الزوار بتجارب عروض ذات طابع إماراتي على قبة الوصل، إضافة إلى عرضين لمدة 20 دقيقة لـ«سمفونية الاتحاد» تقدمهما أوركسترا الفردوس.