صندوق الوطن يشجع أجيال الغد على الابتكار.. بـ«الذكاء الاصطناعي» و«كأس التخيل الإبداع»

أكد مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن «الصندوق حريص على تأهيل وتمكين أبناء وبنات الإمارات، لاسيما طلبة الجامعات، ليكون قادرين على مواجهة مختلف التحديات في المستقبل، والإسهام في نهضة هذا الوطن الغالي، وكذلك في الحضارة الإنسانية»، مشيراً إلى أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، سيطلق الثلاثاء المقبل بمنارة السعديات في أبوظبي، برنامج «مبتكر الذكاء الاصطناعي»، ومسابقة «كأس التخيل والإبداع» لطلبة المدارس والجامعات.

وينظم صندوق الوطن «مبتكر الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، بهدف استقطاب أصحاب تجارب رائدة في هذا المجال، وعدد من طلبة الجامعات وأعضاء أندية الهوية الوطنية بالمدارس والجامعات.

وأشار القرقاوي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل وسيلة مهمة لدعم هذا تمكين أجيال المستقبل، من خلال التشجيع على الابتكار ومساعدة الطلبة على استكشاف الأفكار الإبداعية واستخدام التكنولوجيا للتوصل إلى حلول إبداعية، إضافة إلى أن هذا المجال يمنح الفرصة للطلبة لتطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن توجيهات الشيخ نهيان بن مبارك لكل العاملين بالصندوق تركز دائماً على أن يكون منفتحاً على التعاون مع الجميع، لما فيه صالح أبناء الإمارات، بما يحقق أهداف الصندوق الاستراتيجية، مشدداً على أهمية الاستفادة من التقنيات في تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، ومواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

ودعا القرقاوي شباب الإمارات، لاسيما طلبة الجامعات للمشاركة في برنامج «مبتكر الذكاء الاصطناعي» ومسابقة «كأس التخيل والإبداع»، اللذين يمثلان فرصة مثالية لكل المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي لعرض تجاربهم والتعارف على تجارب الآخرين من خلال المشاركة في جلساته النقاشية، خصوصاً أن الإمارات حريصة على أن تكون في مقدمة دول العالم التي تتبنى هذا المجال الحيوي الذي يتداخل في كل مجالات الحياة اليوم.

وتابع: «ملتزمون بتشجيع الإبداع والابتكار في الوطن كله، والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، باعتباره استثماراً ضروريا لبناء الإنسان ومجتمع المعرفة، وكذلك من أجل تعميق الفخر والاعتزاز بهويتنا الوطنية».

وستشمل الفعاليات معرض "AI Innovations & Applications" الذي سيحتوي على أهم التجارب والأفكار المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تصلح كمشاريع مستقبلية يمكن أن يستفيد مها شباب الوطن.