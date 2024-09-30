فرنسا تفتتح أول متحف للفن الصوفي

افتتح في فرنسا أول متحف مخصص للفن والثقافة الصوفية، يعرض أعمالاً فنية تأثرت بهذا الاتجاه.

ويسلط المتحف، الذي افتتح في شاتو بالقرب من باريس، أول من أمس، الضوء على أشياء متأثرة بالتصوف، الاتجاه الروحي في الإسلام الذي يتميز بالزهد.

ويقال إنه المتحف الوحيد من نوعه في العالم، وفقاً لإدارة المتحف.

ويتخذ متحف الفن والثقافة الصوفية من قصر يعود للقرن الـ19 مقراً له.

وإضافة إلى مجموعته الدائمة من الأشياء التي تعود للقرن الـ19 أيضاً، بما في ذلك المخطوطات وسجاجيد للصلاة، يضم أعمالاً لفنانين معاصرين تأثروا بالصوفية.

ومن بين الفنانين، توجد أعمال للفنانة الفرنسية الأميركية سيفا كلاين، والجنوب إفريقية بيانكا بوندي.