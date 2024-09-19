«دوستويفسكي ونيتشه».. فيلسوف يغوص مع عملاقين

ضمن مشروع كلمة للترجمة، أصدر مركز أبوظبي للغة العربية كتاب «دوستويفسكي ونيتشه.. فلسفة المأساة»، تأليف: ليف شستوف، ونقله إلى العربية إبراهيم إستنبولي. وكان صدور هذا الكتاب في أولى طبعاته عام 1903، سبباً في ذيوع شهرة المؤلِّف، وترسّخ اسمه بوصفه فيلسوفاً أصيلاً، ومفكراً ذا مكانة مرموقة في المشهد الثقافي الروسي، إذ ناقش «شستوف» فكرة فلسفة المأساة بوصفها مفهوماً فريداً، وعالجها على نحو يكشف عن توجهاته الفلسفية الوجودية، ويُظهر خلفياته الباطنية القروسطية التي أعلنت عن ولادتها الجديدة في أوروبا مطلع القرن الـ20. وتناول الكتاب عملاقين في الثقافة العالمية: عملاق الأدب الروسي فيودور دوستويفسكي، وعملاق الفلسفة الألماني فريدريك نيتشه، وكلاهما كان ومازال يعد معياراً لثقافة الإنسان ونوعية قراءاته. كما يكشف الناقد والفيلسوف شستوف بعينه النقدية الثاقبة والخبيرة ما لا تراه عين القارئ العادي، سواء في روايات دوستويفسكي، أو في أبحاث نيتشه الفلسفية حول الجمال والعدمية، ويلقي الضوء على كثير من جوانب الإبداع الروائي عند دوستويفسكي، وكثير من اختراقات نيتشه في فلسفة الوجود والجَمال.