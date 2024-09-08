«قمة المليار متابع» تفتح باب المشاركة في برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى

فتحت «قمة المليار متابع» التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، باب المشاركة في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع للقمة، والذي يعد الأول من نوعه، وذلك حتى 20 الجاري.

ويستهدف البرنامج توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

ويجمع البرنامج الذي سيتم تدشين فعالياته خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي تنظم في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، بين الشركات الناشئة والأفراد المتخصصين في صناعة المحتوى ونخبة من المستثمرين على مدار ثلاثة أيام من العروض الحية والمناقشات المثمرة.

وتمر تصفيات البرنامج بثلاث مراحل، تتضمن الأولى اختيار 25 متقدماً من الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى أصحاب الأفكار الريادية لعرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام لجنة التحكيم المكونة من كبار المستثمرين والخبراء العالميين، فيما تجمع المرحلة الثانية 10 مشاركات، وتشهد المرحلة الأخيرة منافسة مشاركتين على المركزين الأول والثاني للحصول على فرص استثمارية واعدة.

ويتيح البرنامج للمتقدمين عرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام أعضاء لجنة التحكيم ومناقشة إمكانية نجاحها في السوق، بالإضافة إلى دراسة متطلبات الدعم والتمويل.

وأكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، عالية الحمادي، أن برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» يوفر منصة تفاعلية تساعد صناع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة في صناعة المحتوى على تحقيق طموحاتهم، وتمنحهم الفرصة لتجاوز التحديات التي تواجههم أثناء رحلتهم مع عالم ريادة الأعمال، إذ يتيح البرنامج بيئة متكاملة صممت بعناية لتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم.

وقالت: «يجسد البرنامج التزام (قمة المليار متابع) بتقديم الدعم لأصحاب الأفكار الريادية في صناعة المحتوى خلال رحلتهم نحو الريادة في السوق الإعلامي، إذ يفتح آفاقاً جديدة لأصحاب المشاريع للنمو والتطور في مختلف القطاعات، ويمنحهم فرصة استثنائية لإبراز تجاربهم وأفكارهم أمام نخبة من المستثمرين، وبما يعزز قدراتهم على تقديم مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

وأضافت الحمادي: «يبدأ (الاستثمار مع صناع المحتوى) في تنفيذ برنامجه الطموح بمجرد الانتهاء من استقبال طلبات المشاركة في 20 الجاري واختيار 25 مشاركة من أصحاب الأفكار الريادية، ستنضم إلى برنامج إرشادي وتدريبي تنظمه (قمة المليار متابع) لتكون جاهزة لعرض أفكارها ومشاريعها أثناء انعقاد القمة، وبما يتيح لها فرصة الحصول على دعم استراتيجي يساعدها على النمو والتوسع».

ويستقبل «برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى» المشاركات من كل الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى أصحاب الأفكار الريادية من حول العالم، ويشترط في الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة قانونياً، وأن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق، ويمكن لكل شركة ناشئة تقديم عرض واحد، إذ ستخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة لضمان تماشيها مع متطلبات البرنامج وأهدافه.

وسيتولى فريق متخصص عملية فرز طلبات المشاركة في البرنامج، إذ سيجري اختيار أفضل 25 متقدماً من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى ممن يمتلكون أفكاراً ريادية للمشاركة في البرنامج، وسيتم توجيه الدعوة لهم لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم من كبار الخبراء والمستثمرين، والذين سيقدمون الدعم والتوجيه للشركات المختارة بهدف تعزيز نجاحها في السوق.

وستعمل لجنة التحكيم التي تتكون من كبار المستثمرين والخبراء العالميين على اختيار الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى للمشاركة في البرنامج بناءً على عدد من المعايير من بينها: جدوى الفكرة المعروضة، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، والقابلية للتوسع والنمو، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة التنفيذ والتخطيط، وكذلك الفريق المؤسس وقدرته على القيادة والتطوير، بالإضافة إلى ذلك، سيجري تقييم إمكانات المشروع المالية ومدى قدرته على تحقيق الربحية وجذب الاستثمارات المستقبلية.

ودعت «قمة المليار متابع» أصحاب الشركات الناشئة في صناعة المحتوى والأفراد من صناع المحتوى إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني للقمة: www.1billionsummit.com لاختيار المشاريع الأفضل للعرض ضمن أجندة القمة في يناير المقبل.