7 كتب متوسط قراءة الفرد في الإمارات لعام 2023

كشفت وزارة الثقافة عن نتائج مؤشر الإمارات الوطني للقراءة لعام 2023، الذي يهتم بقياس واقع ممارسة القراءة بين أفراد مجتمع دولة الإمارات مرة كل عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول عام 2026، وللإسهام في تعزيز السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة.

وشملت العيّنة المستهدفة للمؤشر أكثر من 3800 مواطن ومقيم من جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى 150 أديباً، وأكثر من 1700 طالب وطالبة، وأكثر من 3900 معلم وولي أمر، تم تتبع عاداتهم وميولهم في القراءة، من خلال معرفة تفضيلاتهم أنماط وأساليب القراءة، سواء كانت تقليدية أو مبتكرة، وذلك بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشارت النتائج إلى أن متوسط عدد الكتب المقروءة سنوياً لدى الفرد في عام 2023 بلغ سبعة كتب، مقارنةً بستة كتب حسب نتائج عام 2021.

مواقع التواصل الاجتماعي

وارتفعت نسبة القراء من مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2023 إلى 90.4% مقارنة بـ88.1% في عام 2021، فيما تنوعت مصادر الحصول على المواد المقروءة في عام 2023 لتصل إلى 53.4% من الشراء الإلكتروني، و27.6% من معارض الكتب، و28.3% من منافذ بيع الكتب، و18.6% من استعارة الكتب، و7.7% من مصادر أخرى، مقارنة بنتائج عام 2021 التي كانت 43.6% من الشراء الإلكتروني، و37.6% من معارض الكتب، و32.3% من منافذ البيع، و18.4% من استعارة الكتب، و8% من مصادر أخرى.

تعزيز ثقافة القراءة

وقال وكيل وزارة الثقافة مبارك الناخي: «يترجم مؤشر الإمارات الوطني للقراءة حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات - حفظها الله - واستراتيجياتها نحو تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى المجتمع الإماراتي بكل مكوناته وشرائحه، إيماناً منها بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لجميع مسارات تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنارة للعلم والتنوع الفكري والثقافي».

وأشادت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، بالجهود الوطنية والشراكات الفعالة في دولة الإمارات التي تسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية لأفراد المجتمع، وتدعم سياسات وخطط مجالات القراءة والمعرفة التنموية في الدولة.

وأضافت: «تم تنفيذ المسح الميداني لمؤشر الإمارات الوطني للقراءة بناءً على معايير ومنهجيات دولية معتمدة في العمل الإحصائي، والتي ضمنت توفير نتائج وبيانات إحصائية شاملة ودقيقة وذات جودة عالية، تمثل أساساً لرصد مستويات التنمية الثقافية، وتعكس واقع وعادات ممارسة القراءة بين أفراد المجتمع، وتعزز أدوات التمكين المعرفي في دولة الإمارات».

اللغة المفضلة

وحول اللغة المفضلة للقراءة، بلغت نسب عام 2023، 51% للغة الإنجليزية، و24.6% للغة العربية بشكل دائم، و12.4% للغة العربية واللغات الأخرى، و1.1% للغة الفرنسية، و6.4% للغات الأخرى، أما في عام 2021 فقد كانت 47.7% للغة الإنجليزية، و26.6% للغة العربية بشكل دائم، و12.1% للغة العربية ولغات أخرى، و1.2% للغة الفرنسية، و5.8% للغات الأخرى.

الأدب الإماراتي

أما بالنسبة لمكانة الأدب الإماراتي، فقد ارتفع متوسط عدد الكتب المقروءة سنوياً لدى الكتاب والأدباء في عام 2023 إلى 12 كتاباً، مقارنةً بـ10 كتب حسب مؤشر عام 2021، فيما ارتفعت نسبة الأدباء محبي قراءة الأدب الإماراتي من 92.1% عام 2021 إلى 93.3% عام 2023.

وكشف المؤشر في عام 2023 أن 60% من الكتاب والأدباء يرون أن الأدب الإماراتي يعكس المشهد والحراك الثقافي والمجتمعي، مقارنة بـ80.1% عام 2021، في حين أشارت النتائج إلى تأييد 90% من الكتاب والأدباء أن ترجمة الأدب الإماراتي ونقده يحفزان على قراءته.

كما أظهر المؤشر اعتقاد 64.7% من الكتاب والأدباء في عام 2023، أن حركة التأليف والنشر في الدولة قادرة على التعريف بالإنتاج الأدبي للمبدعين والتشجيع على قراءة إبداعاتهم، منخفضة عن النسبة حسب المؤشر عام 2021 التي كانت 72.8%.

النوع المفضل

بالنسبة لنوع الأدب المفضل، أوضحت نتائج عام 2023 أن 60% من الكتاب والأدباء يفضلون الأدب الإماراتي، و73.3% الأدب العربي، و73.3 الأدب العالمي، و2% أنواع أخرى مقارنة بـ42.4% يفضلون الأدب الإماراتي، و58.3% الأدب العربي، و60.9% الأدب العالمي، و11.9% يفضلون أنواعاً أخرى حسب مؤشر 2021.

وحول الأسباب التي تشجع على اقتناء الكتب الإماراتية، بين المؤشر الحالي أن فكرة الكتاب مازالت تتصدر المؤشر بنسبة 73.3%، ويليها لغة الكتاب بنسبة 49.3%، وشهرة الكاتب بنسبة 21.3%، و18.7 لأسباب أخرى.

• 3800 مواطن ومقيم من جميع إمارات الدولة شملهم الاستبيان.

• %90 من الأدباء أيدوا أن ترجمة الأدب الإماراتي تحفّز على قراءته.

الرواية والقصة

أظهرت نتائج مؤشر القراءة الوطني في عام 2021 أن الرواية والقصة مثلتا أكثر الأنواع الأدبية الإماراتية التي يعتقد الكتّاب والأدباء أنها تستحق مزيداً من التركيز والاهتمام بنسبة 29.8%، يلي ذلك المسرح بنسبة 23.8%، ثم الشعر بنسبة 20.5%، ثم المقالة الأدبية بنسبة 10.6%. فيما تصدر الشعر مؤشر العام 2023، بنسبة 50.7%، ومن ثم الرواية والقصة بنسبة 34%، ثم المقالة الأدبية 33.3%، ثم المسرح بنسبة 25.3%.

قراءة الأدب الإماراتي

وفقاً لمؤشر القراءة الوطني، فإن الأسباب التي تشجع على قراءة الأدب الإماراتي للعام 2021، تشمل الترجمة الأدبية بنسبة 23.8%، والإعلام الثقافي والنقد بنسبة 48.8%، والترويج والتسويق بنسبة 46.6%، وحضوره في المناهج الدراسية بنسبة 21.9%. أما في عام 2023 فجاءت الترجمة الأدبية بنسبة 16%، والإعلام الثقافي والنقد بنسبة 38.7%، والترويج والتسويق بنسبة 39.3%، وحضوره في المناهج الدراسية بنسبة 27.3%.