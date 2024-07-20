حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ 20

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ 20، الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتستمر فعالياته حتى 28 يوليو الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

واطلع سموه خلال الزيارة على فعاليات المهرجان وسير مزاينات الرطب والفاكهة، واستمع إلى شرح موجز عن مسابقات المهرجان وآلية استلام المشاركات ونظام الفرز وطبيعة عملية التحكيم وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين.

كما اطلع سموه على بعض الأجنحة التي تعرض آخر ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة في زراعة النخيل وما يرتبط بها من صناعات ومنتجات غذائية، وما تقدمه من ابتكارات زراعية تساهم في زيادة جودة المنتجات الزراعية الوطنية وتساهم في تعزيز البيئة واستدامتها.

وخلال جولته في المهرجان تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، جناح ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجناح دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، حيث اطلع على أبرز المشاريع الجارية والمستقبلية في المنطقة، كما تفقد منطقة مزاينة الرطب والفواكه، وجناح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وجناح شركة الفوعة للتمور التابعة لمجموعة أغذية.

كما شملت جولة سموه أجنحة كل من هيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومستشفيات الظفرة، ومجموعة تدوير، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، حيث تعرف على طبيعة مشاركتها في المهرجان وما تقدمه من خدمات للزوار.

وتعرف سموه إلى ما يقدمه جناح مشروع الغدير للحرف الإماراتية التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجهوده في الحفاظ على الحرف التقليدية التي تمثل جزءاً مهماً من الإرث الفني الإماراتي، وتفقد في جولته القرية التراثية بالمهرجان التي تعرض من خلالها حاميات التراث الحرف اليدوية التقليدية مثل منتجات النخيل والدخون والبخور وسف وصبغ الخوص والسدو والتلي وقرض البراقع.

واختتم سموه جولته بتفقد ساحة عرض مجسمات القلاع التراثية في الإمارات المشاركة في مسابقة أجمل مجسم تراثي التي ستعلن نتائجها في السابع والعشرين من الشهر الجاري، كما توقف عند ركن زينة المرأة الإماراتية "حشمة وأناقة"، وجناح الفنانة التشكيلية الإماراتية عزة القبيسي.

وفي ختام الزيارة أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، للفعاليات التراثية التي تعزز من مكانة تراث الوطن واستدامة القطاع الزراعي سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال سموه إن مهرجان ليوا للرطب يعد ملتقى سنوياً مهماً يحتفي بموسم جني الرطب، وما يمثله من قِيَم الهُويَّة الوطنية، ويعزز نقل المعرفة الزراعية ويهدف إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها وصون الموروث الثقافي العريق لأبناء الإمارات ونقله للأجيال المتعاقبة ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة بالإضافة إلى توعية المزارعين بالزراعة الحديثة والعناية بمزارعهم بإطلاعهم على أفضل الممارسات وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة الإنتاج.

وأعرب سموه عن سعادته بما رآه من فعاليات ومشاركات تراثية وثقافية وزراعية متنوعة خلال الدورة الحالية من المهرجان منوهاً بالإقبال الكبير للمزارعين والمشاركين من الجهات الحكومية والشركات التي اتسمت بالتعاون والابتكار مما كان له أبلغ الأثر في ظهور فعالياته بمستوى راق والوصول به إلى درجة عالية من التميز.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان في تنظيم فعالياته وتهيئة أسباب النجاح له مما ساهم في الإقبال الكبير الذي يشهده من المشاركين والزوار، مثمناً المشاركة الفاعلة من المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية والخاصة وجميع الرعاة والداعمين للمهرجان ودورهم في دعم جهود صون التراث المعنوي.

رافق سموه خلال الزيارة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث،ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة، ومعالي عويضة المرر رئيس دائرة الطاقة، وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة محمد علي المنصوري مدير بلدية الظفرة، وسعادة العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية منطقة الظفرة، وسعادة حمد حارب المهيري مدير عام هيئة الإسكان، وسعادة العميد خلفان بطي القبيسي مدير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب.