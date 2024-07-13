مؤلف عربي يطرح اسمه ضمن قائمة "أفضل كتب القرن"

تضمنت قائمة أفضل 100 كتاب للقرن الواحد والعشرين نشر في الولايات المتحدة باللغة الإنكليزية، رواية لمؤلف من أصول عربية.

القائمة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأفضل كتب منذ عام 2000، وضعت بناء على استطلاع لمئات الشخصيات الأدبية التي حددت هذه الكتب، مشيرة إلى أنها نشرتها بهدف إلهام الآخرين.

وضمت القائمة كتاب "العودة: آباء وأبناء والأرض الوسطى" للكاتب الليبي المولود في نيويورك، هشام مطر.

وكان مطر قد حصل على بوليتزر عن فئة السيرة الذاتية، عن روايته هذه والتي يتحدث فيها عن والده الذي فقده في عملية اختطاف في القاهرة عام 1990.

وصدر هذا الكتاب في عام 2016، والتي تحدث فيها عن رحلة عودته إلى ليبيا في 2012، وبحثه عن حقيقة اختفاء والده.

وكان مطر في الـ 19 من عمره، عند اختطف والده ونقل إلى سجن في ليبيا، وحاول بعد سقوط القذافي خوض رحلة إلى بلده للبحث عن والده.

وفي عام 2018، الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما أوصى بقراءة كتاب "العودة"، وقال إنها "مذكرات مصاغة بشكل جميل وتعكس بمهارة تاريخ ليبيا الحديث، مع سعي المؤلف الحثيث للبحث عن والده الذي اختفى في سجون القذافي".

وهشام ولدة في نيويورك لأبوين ليبيين، وقضى طفولته في طرابلس والقاهرة، وعاش معظم حياته في لندن، بحسب نسخة أرشيفية من موقعه الإلكتروني.

وله عدة أعمال أدبية ترجمت كتبه لأكثر من 30 لغة.