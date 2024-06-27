74 فناناً و«همم موهوبة» تتناغم تحت سماء الإمارات

تحت شعار «تناغم تحت سماء واحدة» وبمشاركة 74 فناناً من 10 دول تنتمي لثلاث قارات، بينهم 20 فناناً إماراتياً، استضافت أبوظبي حفلاً موسيقياً عكس قدرة الفن على خلق جسور تواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات والثقافات، حيث شهدت خشبة مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، حالة من التناغم بين موسيقيين ومطربين ومن أعمار وجنسيات مختلفة جمعهم الإبداع والموسيقى.

ولم يقتصر تفرد الحفل الأوركسترالي الذي نظم بالتنسيق والتعاون بين مؤسسة زايد العليا وجمعية الموسيقيين الإماراتيين في المجمع الثقافي مساء الإثنين الماضي على الجمع بين جنسيات مختلفة، إذ شهد مشاركة متميزة لخمسة من أصحاب الهمم، هم: غاية سعيد الماس، وزايد محمد الزعابي، وملاك عمر علوش، ويزن أسعد أحمد أبوحصيره، وشهد فهد أحمد الفصيح، الذين شاركوا بالعزف والغناء.

وأعرب مشاركون من أصحاب الهمم لـ«الإمارات اليوم» عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في حدث بهذا المستوى ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين من جنسيات مختلفة، وهو ما يمنحهم ثقة في أنفسهم وفي مواهبهم، ودافعاً لتطويرها في المستقبل.

وقال الطفل الإماراتي زايد محمد الزعابي، إن مشاركته في الحفل تمثلت بعزف مقطوعة موسيقية على البيانو بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو البلغاري الشهير ستويان بويكوف ستويانوف، وهي المرة الأولى له للعزف بمصاحبة أوركسترا، معرباً عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث.

من جانبها، عبرت الفنانة الإماراتية غاية الماس عن سعادتها بهذه الفرصة التي منحتها إياها مؤسسة زايد العليا للمشاركة بالغناء في الحفل، إذ قدمت أغنية «كلمات» للنجمة اللبنانية ماجدة الرومي من أشعار نزار قباني، لافتة إلى أن اختيارها للأغنية جاء لتتماشى مع مصاحبة أوركسترا.

قدرات فريدة

من جهته، قال الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، إن حفل «تناغم تحت سماء واحدة» يأتي ضمن الجهود المستمرة للمؤسسة لدعم وتعزيز حقوق أصحاب الهمم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم الفريدة في مختلف المجالات الفنية والثقافية، مشيراً إلى أنه عقب النجاح الذي حققه سيتم تنظيمه سنوياً.

ولفت إلى أن المواهب التي شاركت في الحفل هم من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة الذين تمكنوا من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي التخصصي لمبادرة المؤسسة النوعية «همم موهوبة»، التي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مؤسسة زايد العليا ضمن أولوية توسيع مشاركة أصحاب الهمم في الحياة العامة والثقافة والرياضة التي تهدف إلى الارتقاء بكل مهارات أصحاب الهمم في المجالات السلوكية والحياتية والإبداعية، ما يعزز قدراتهم وينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.

حدث مستدام

من جانبه، قال رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين إيهاب درويش، إن الجمعية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا صاحبة المبادرة بتنظيم الحدث الدامج بين كل فئات المجتمع، ستعمل على إقامة الحفل سنوياً ليصبح حدثاً مستداماً تحت اسم «تناغم تحت سماء واحدة»، بهدف إبراز مواهب الإمارات للعالم، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

وأضاف أن التعاون بين الجمعية ومؤسسة زايد العليا يعزز رؤية الجانبين في دمج وتمكين أصحاب الهمم الذين يمتلكون مواهب وقدرات فنية وموسيقية مميزة مع منتسبي الجمعية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في توحيد الموسيقيين من مختلف الجنسيات تحت سماء الإمارات، وخلق حوار موسيقي بين الثقافات المتعددة على أرض الدولة.

ومن الإمارات شهد الحفل مشاركة الفنانين: فيصل الساري، وطارق المنهالي وأبنائه، وفاطمة الهاشمي، وأحمد الحوسني، ومحمد الجهوري وابنه خليفة، ومريم سجواني، وغيرهم.

أنغام شرقية وغربية

قدم الفنانون المشاركون في حفل «تناغم تحت سماء واحدة»، بقيادة المايسترو ستويان بويكوف ستويانوف، 20 مقطوعة موسيقية متنوعة ومجموعة من الأغاني الشهيرة، منها السيمفونيات الكلاسيكية العالمية الشهيرة لمؤلفين عالميين، ومن التراث الشرقي والفلكلور المصري، وأبرز المقدمات لكبار الملحنين العرب في أشهر الأغاني الطربية.



عبدالله الحميدان:

. عقب النجاح الذي حققه حفل «تناغم تحت سماء واحدة» سنعمل على تنظيمه سنوياً.

إيهاب درويش:

. نهدف إلى توحيد الموسيقيين من مختلف الجنسيات تحت سماء الإمارات، وخلق حوار بين الثقافات المتعددة.

. 20 فناناً إماراتياً شاركوا في الحفل.