«زهراء» بطلة تحدي القراءة العربي في البحرين

أحرزت الطالبة زهراء عبدالرضا سرحان، لقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورتها الثامنة على مستوى مملكة البحرين، في ختام تصفيات شارك فيها 142 ألفاً و903 طلاب من 234 مدرسة، وتحت إشراف 471 من مشرفي ومشرفات القراءة.

وجرى الإعلان عن فوز زهراء، الطالبة في الصف الثاني الثانوي بمدرسة سار الثانوية للبنات التابعة للمنطقة التعليمية الأولى، في الحفل الختامي للدورة الثامنة الذي نُظم في العاصمة، المنامة، بحضور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية، كفاية حبيب العنزور، ومشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء. كما شهد الحفل تتويج شيخة مبارك الضاري من المنطقة التعليمية الرابعة، بلقب «المشرف المتميّز»، ومدرسة سترة الثانوية للبنات من المنطقة التعليمية الأولى، بلقب «المدرسة المتميّزة». وفي فئة أصحاب الهمم، ذهب المركز الأول إلى عبدالله جعفر باقر من الصف التاسع في مدرسة الميثاق الوطني الإعدادية للبنين.

وحققت الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي»، المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، مشاركة قياسية، إذ وصلت إلى أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، يمثّلون 229 ألفاً و620 مدرسة، وبإشراف 154 ألفاً و643 مشرفاً ومشرفة.

وأكد وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، الدكتور محمد بن مبارك جمعة، أن مبادرة تحدي القراءة العربي «شكلت منذ إطلاقها في عام 2015 علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي، وشجعت عشرات الملايين من الطلاب والطالبات على تكريس القراءة عادةً يوميةً، وألهمتهم لتكثيف جهودهم من أجل زيادة حصيلتهم المعرفية، وترسيخ اهتمامهم باللغة العربية، وهو ما شهدناه خلال تصفيات الدورة الثامنة على مستوى البحرين، إذ شهدت نسخة هذا العام مشاركة 142 ألفاً و903 طلاب من مملكة البحرين، أظهروا خلالها مستويات معرفية متميّزة، تجسّد اهتمامهم الواضح تجاه القراءة والاطلاع، وهو ما يترجم جدارة الأجيال الجديدة في حمل راية المسؤولية والعمل الجاد من أجل مواصلة البناء والوصول نحو آفاق أرحب من النجاح والتفوق».

من جهته، قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء: إن «تسجيل مبادرة (تحدي القراءة العربي) أرقاماً قياسية جديدة في دورتها الثامنة يأتي امتداداً لمسيرتها المتميّزة، وترجمة للخبرات التي اكتسبها القائمون على المبادرة خلال الأعوام الماضية، وثمرة للتعاون الوثيق بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمؤسسات التعليمية في الدول المشاركة».

• 142903 طلاب شاركوا في الدورة الـ8 على مستوى البحرين.

عبدالكريم سلطان العلماء:

• تسجيل مبادرة «تحدي القراءة العربي» أرقاماً قياسية جديدة في دورتها الـ8 يأتي امتداداً لمسيرتها المتميّزة.

حراك معرفي شامل

تهدف مبادرة «تحدي القراءة العربي»، التي أُطلقت في العام الدراسي 2015 - 2016 بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.

