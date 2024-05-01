«الشارقة للتعليم الخاص» تشارك في «القرائي للطفل»

ببرنامج زاخر، تشارك هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وينطلق اليوم تحت شعار «كن بطل قصتك».

وأكد مدير الهيئة علي الحوسني، أن المشاركة في المهرجان الذي يستمر حتى 12 الجاري، تأتي تأكيداً لالتزام «الشارقة للتعليم الخاص» الراسخ بتعزيز حب القراءة بين الأطفال، من خلال تقديم باقة متميزة من الفعاليات والورش، التي تتيح للطلاب في المدارس الخاصة بالإمارة فرصة التعبير عن مواهبهم في عالم الأدب والثقافة، مشيراً إلى أن الأنشطة ستستضيف مشاركين من مختلف الفئات العمرية، وستكون مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وميول القراء الصغار.

وأضاف الحوسني أن مشاركة الهيئة في المهرجان تعبّر عن رؤيتها الطموحة لتعزيز قدرات الطلاب وتنمية شغفهم بالقراءة والثقافة، وحرصها على أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والثقافية في تحقيق أهداف تربوية وثقافية مشتركة.

وأوضح أن شعار المهرجان «كن بطل قصتك» يلهم الأطفال لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم الإبداعية من خلال القراءة والكتابة، وينسجم مع أهداف الهيئة، ويتماشى مع رؤية الشارقة في بناء مجتمع معرفي يعتمد على الثقافة والتعليم، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع الأطفال على الاستكشاف والإبداع.