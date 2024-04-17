في «مكتبة محمد بن راشد».. 4 أفلام بأمسية سينمائية واحدة

تنظم «مكتبة محمد بن راشد» أمسية سينمائية جديدة، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، بعد غد، في المسرح الداخلي، في تمام السابعة مساءً.

وتواصل المكتبة دورها مركزاً حضارياً رائداً يسعى إلى إثراء الحياة الثقافية والفكرية والإبداعية في المجتمع، من خلال تقديمها لمجموعة مختارة من الأفلام القصيرة، التي تجسد ثقافات متنوعة وتعكس رؤى مختلفة من حول العالم.

وستشهد الأمسية عرض أربعة أفلام قصيرة أولها فيلم «العملة» للمخرجة سيكي سونغ، الذي تدور أحداثه حول قصة امرأة شابة تفقد أثناء انتقالها لبلد آخر جرّة تحتوي على عُملات معدنية كانت قد جمعتها منذ صغرها، لتبدأ حياتها الجديدة ورحلة البحث عنها. يليه فيلم «عزيزتي مصر» للمخرجة رشا نجدي، التي أرادات أن توصل من خلاله رسالة حب لمدينة القاهرة وأهلها، عندما تعيّن عليها مغادرتها بعد مرور ثماني سنوات من العيش فيها.

كما سيعرض فيلم «مرثية للرومانسية» للمخرج جوناثان نج، إضافة لفيلم «سبيل» للمخرج خالد المحمود، الذي يجسد قصة مراهقين يعملان ببيع الخضراوات على قارعة الطريق، ليتمكنا من إعالة جدتهما المريضة.