مكتبة محمد بن راشد تضيء على ابتكاراتها في مهرجان دولي

تشارك مكتبة محمد بن راشد، للمرة الأولى، في فعاليات المهرجان الدولي للمكتبات والتكنولوجيا في تركيا، الذي انطلق، أول من أمس، تحت شعار «مفتاح المستقبل الرقمي: المكتبات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي»، ويستمر حتى بعد غدٍ الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والمبتكرين والمختصين في مجال المكتبات العامة من حول العالم. وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، الدكتور محمد سالم المزروعي: إن «مشاركتنا في المهرجان تشكل تجسيداً لرؤيتنا نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على الصعيد العالمي، وانطلاقاً من إيماننا بأن المعرفة تتخطى الحدود نحو وضع رؤى وبناء شراكات استراتيجية تدعم طموحاتنا لقيادة النهضة الثقافية خلال الـ50 عاماً المقبلة»، مضيفاً: «من خلال هذه الفعاليات الدولية، نفتح آفاقاً جديدة للتعلم والإبداع، ونضع بصمتنا في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا الرقمية في عالم المكتبات».

من جانبه، قال مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، علي جمعة التميمي: «نتطلع من خلال مشاركتنا في هذا المهرجان إلى استكشاف الأفكار الجديدة، والتقنيات الناشئة، والاستراتيجيات المبتكرة في قطاع المكتبات العامة، والتي يمكن أن تعزز من دور مكتبتنا كمنارة للتميز والإبداع، إذ نؤمن بأن المكتبات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي هي مفتاح لآفاق جديدة للمعرفة والابتكار، ونحن هنا لنشارك خبراتنا ونتعلم من الآخرين كيف يمكننا معاً تشكيل مستقبل التكنولوجيا الرقمية في عالم المكتبات».

وتستعرض مكتبة محمد بن راشد خلال المشاركة أحدث تقنياتها وابتكاراتها، إذ تسلط الضوء من خلال مقطع فيديو على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المدمجة في منظومتها التكنولوجية المتطورة، وأبرز الخدمات الذكية المتاحة في أروقتها والتي تعمل على تعزيز تجربة القرّاء وتيسير الوصول إلى المحتوى الثقافي بشكل غير مسبوق.