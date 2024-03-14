تحمل الأسر الإماراتية مبادئ أصيلة لا تتغير مع مرور الزمن والانفتاح الذي تشهده البلاد، حيث إن لديها عادات وقيماً متوارثة عبر الأجيال تعرف بـ«السنع» - تضم مجموعة من العادات والتقاليد التي تشكل قواعد أساسية وأسلوب حياة - تغرس لدى أبناء الإمارات منذ الصغر. في هذه الزاوية، تسلط «الإمارات اليوم» الضوء على مفهوم «السنع» الإماراتي عن طريق سلسلة موضوعات بهدف ترسيخ هذه القيم، بالاعتماد على كتاب «السنع» من جمع وتدقيق وإعداد وتقديم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

«مواصل الأرحام» من الأمور التي يوصى بها الآباء والأجداد، وترسخت لدى الأجيال الجديدة في المجتمع الإماراتي، لأنها ليست فقط من «السنع»، بل مستمدة من الدين والقيم الأصيلة، وتعمل على تقارب المجتمع، وتزرع المحبة والألفة وتقوي العلاقات بين أفراده، لذا يحرص الآباء في المجتمع الإماراتي على تعزيز صلة الأرحام لدى أبنائهم، وإيصال سلامهم لجيرانهم وأهلهم بطرق مختلفة، من أبرزها حث الأبناء على زيارة الأرحام وإيصال السلام، فكثيراً ما نسمع قول الأب لأولاده: «سيروا سلموا على يرانكم الفلانيين»، أو توصيتهم بالسلام على الأقارب من كبار السن، فيقال: «ريال عود سيروا سلموا عليه».

ووفقاً للسنع الإماراتي، فإنه عند عدم استطاعة الأب أن يصل أرحامه بسبب انشغاله، فيجب عليه وجوباً تاماً أن يرسل أبناءه لزيارتهم، وتوصيتهم بإيصال السلام للأرحام ليعتاد الابن منذ صغره على أن يزور أرحامه ويوصل لهم السلام، فيقول: «أبويه يسلم عليكم»، فيعتبر ذلك كأن الوالد قام بزيارتهم.

واعتاد أفراد المجتمع الإماراتي على إيصال السلام عن طريق بعض العمالة المساعدة أيضاً أو ما يطلق عليه باللهجة المحلية «البشكار»، فعند رؤيته في الفريج على سبيل المثال، يقال له: «سلم على أرباب»، أو «قول له فلان يارك سلم عليك»، ليقوم بدوره بإيصال السلام، ما يعزز الروابط ويسهم بالتأثير إيجاباً في الأفراد والشعور بالطمأنينة والراحة والتعاضد بين أبناء المجتمع الواحد.

ويعد يوم الجمعة من الأيام المرتبطة بصلة الأرحام لدى كثيرين من أبناء المجتمع الإماراتي، حيث تكثر فيه الزيارات بين أفراد العائلة، وكذلك بين الجيران وأبناء الفريج في هذا اليوم بشكل خاص، ما يقرّب بين الأشخاص ويعزز استمرارية العلاقة بين أبناء المجتمع الواحد.

• كثيراً ما نسمع قول الأب لأبنائه «سيروا سلموا على يرانكم الفلانيين» أو توصيتهم بالسلام على الأقارب من كبار السن.

• يعد يوم الجمعة من الأيام المرتبطة بصلة الأرحام لدى كثيرين من أبناء المجتمع الإماراتي، حيث تكثر فيه الزيارات بين أفراد العائلة.