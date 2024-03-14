«بيت الحكمة» في ضيافة مكتبة قطر الوطنية

بحث بيت الحكمة في الشارقة سُبل التعاون والتبادل الثقافي مع مكتبة قطر الوطنية، والاستفادة من الخبرات والممارسات الناجحة بين الطرفين، في مجالات حفظ العناوين والرقمنة والتوثيق والترويج للمواد والمخطوطات التراثية والتاريخية والثقافية.

وأكدت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، خلال زيارة وفد بيت الحكمة لمكتبة قطر، أهمية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الثقافية العربية. وقالت: «نتطلع إلى ترسيخ وتعزيز التعاون المستقبلي مع مكتبة قطر الوطنية، من خلال تبادل الزيارات والتنسيق المشترك، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تدعم جهودنا في بناء مجتمع المعرفة».

وأضافت العقروبي: «يجتمع بيت الحكمة ومكتبة قطر الوطنية على أهداف مشتركة، تتجسد في ترسيخ الثقافة والمعرفة وخدمة الموروث الثقافي المحلي والخليجي والعربي والإسلامي، ومواكبة العصر والتطورات العالمية في مجالات الحفظ والرقمنة، ومن هنا، فإننا نسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية تستند إلى التعاون والتكامل، وتسهم في تحقيق رسالتنا في نشر الثقافة والمعرفة في المنطقة والعالم».