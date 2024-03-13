مسرح رأس الخيمة الوطني يحتفي بجوائز عرض «إسكان»

أشاد رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، الدكتور حمد محمد بن صراي، بالدعم الكبير الذي قدّمه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهل المسرح من الفنانين والفرق الإماراتية، ما أسهم في نجاح أيام الشارقة المسرحية للدورة الـ33 التي اختتمت أخيراً.

كما ثمّن الدعم الذي يوليه صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، للعمل الثقافي المسرحي في الإمارة، وحرص واهتمام سموّهما على تفعيل دور مسرح رأس الخيمة الوطني كمؤسسة عمل ثقافية تحتضن المواهب والإبداعات الشبابية، وتستثمر فراغ الشباب والفتيات، بما ينمي ويصقل مختلف مواهبهم وهواياتهم الثقافية والفنية وغيرها.

وأشار بن صراي إلى مشاركة مسرح رأس الخيمة الوطني، في أيام الشارقة المسرحية الـ33 بعرض «إسكان» من تأليف الفنان عبدالله صالح، وإخراج الفنان عبدالله الدرزي، إذ فاز مسرح رأس الخيمة بأربع جوائز فنية تكاد تكون الأكبر في تاريخه خلال العقد الأخير، إذ حصل الفنان عبدالله مسعود على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في «إسكان»، بينما نال الفنان سعود النقبي جائزة أفضل مؤثرات صوتية موسيقية، وفاز الفنان عبدالرحمن الكاس بجائزة أفضل ديكور، وحصلت الفنانة بسمة مبارك على جائزة أفضل ماكياج مسرحي.

وهنأ مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة أعضاء المسرح وجمهوره العريض بهذا الإنجاز المتميّز، مشدداً على أن مجلس الإدارة سيمضي قُدماً على درب النجاح والتميّز، وتقديم أعمال مسرحية جديدة.