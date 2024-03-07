مزادات الإنترنت تهيمن على مبيعات الأعمال الفنية عالمياً

سجلت المزادات على الأعمال الفنية في العالم سنة 2023 إيرادات بـ14.9 مليار دولار، مع انخفاض في حجم المبيعات بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، رغم مستويات قياسية من العمليات التجارية، خصوصاً عبر الإنترنت، وعودة إلى السوق الآسيوية مع تقدم ملحوظ للهند، وفق تقرير نشرته شركة «آرت برايس» المتخصصة، الأربعاء.

وقال رئيس هذه الشركة الرائدة عالمياً في مجال المعلومات عن سوق الفن تييري إيرمان، إن «هذا الانخفاض في عائدات مبيعات الفنون الجميلة، بما يشمل خصوصاً الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو والتركيبات الفنية والرموز غير القابلة للاستبدال NFT، يخفي رقماً قياسياً مطلقاً للأعمال التي صودق على بيعها في المزادات (763 ألفاً)، بزيادة 5%، مع ارتفاع كبير في المزادات التي تقل عن 1000 دولار (423 ألف مزاد)، وزيادة بنسبة 285% في المبيعات عبر الإنترنت».

وأضاف «لقد تحولت السوق بشكل واضح إلى الإنترنت، مدفوعة بالمشترين الجدد الذين انخفض متوسط أعمارهم من 63 إلى 41 عاماً خلال 22 عاماً، حتى بالنسبة لدور المزادات التي كانت تُظهر تردداً في الانتقال إلى النسق الرقمي، وباتت تتنافس في المزادات الإلكترونية على حساب المبيعات الحضورية التي رأى أنها محكومة بالزوال».

وأوضح إيرمان أن المبيعات «شهدت طفرة متجددة في آسيا، لكنها انخفضت في الغرب، حيث تراجعت المزادات التي تزيد قيمتها على 50 مليون دولار».

ويأتي الفن الحديث (الفنانون المولودون بين عامي 1860 و1919) في المرتبة الأولى بنسبة 40% من إجمالي المبيعات، يليه فن ما بعد الحرب (1920-1944) بنسبة 25%، والفن المعاصر (بعد عام 1945) بنسبة 17%، والفن القديم (قبل عام 1759) بنسبة 9%، وفنون القرن الـ19 (1760-1859) بنسبة 8%.

ولاتزال السوق الأميركية رائدة في هذا المجال، مع مبيعات بلغت 5.2 مليارات دولار (بتراجع 28% عن العام السابق بسبب نقص المجموعات الخاصة الكبيرة).

وعادت الصين التي احتلت المرتبة الثانية إلى أدائها قبل جائحة «كوفيد-19»، مع 4.9 مليارات دولار (بازدياد نسبته 4%)، مع تعزيز هونغ كونغ موقعها كمعقل القوة الناعمة الصينية.

وشهد عام 2023 صعوداً قوياً للفنانات في المزادات. وقد دخلت خمس منهنّ قائمة أفضل 50 فناناً في العالم: يايوي كوساما (189.7 مليون دولار)، جوان ميتشل (112.6 مليون دولار)، جورجيا أوكيف (56.2 مليون دولار)، لويز بورجوا (50.2 مليون دولار)، وسيسيلي براون (46.6 مليون دولار).