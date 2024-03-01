ملتقى «المدينة والكاتب» ينطلق 6 الجاري

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إقامة أمسية أدبية بعنوان «المدينة والكاتب.. ملتقى عالمي»، بحضور نخبة من الكتّاب والشعراء الحائزين جوائز.

وتستضيف الفعالية التي تشرف عليها الشاعرة والأستاذة في جامعة نيويورك أبوظبي، نتالي حنظل، شخصيات أدبية شهيرة، بمن فيهم وول سوينكا، الحائز جائزة نوبل، وآلان مابانكو، الحائز الجائزة الأدبية الكبرى لإفريقيا السوداء، وأماندا ميكالوبولو، الحائزة جائزة أكاديمية أثينا، وديفيد هنري هوانج، الفائز بجائزة توني، وغيرهم من الكتّاب المتميزين الذين سيشاركون إبداعاتهم أمام الحضور.

وتنظم الأمسية في السادس من مارس الجاري في القاعة الزرقاء بمركز الفنون، وتستمد الفعالية الإلهام من العمود الصحافي الشهير بعنوان «المدينة والكاتب» الذي نُشرَ سابقاً في «كلمات بلا حدود»، المجلة الأدبية العالمية الشهيرة في الولايات المتحدة. وتأخذ مقالات هذا العمود الأدبي القرّاء في رحلات متنوعة لتشاركهم تأملات الحياة الحضرية، وعوالم الخيال والأدب واللغة والترجمة والتحولات الثقافية، إذ حرصت نتالي حنظل على دعوة عدد من ألمع الشخصيات الأدبية العالمية المؤثرة، احتفاءً بالذكرى السنوية الـ20 على تأسيس المجلة ومرور نحو عقدين على إسهامها في عمود «المدينة والكاتب».

وقالت ناتالي حنظل: «يشرفنا أن نستضيف هذا الملتقى الذي يجمع كتّاباً وشعراء متميزين على المستوى العالمي، إذ إن أعمالهم الحائزة جوائز هي شهادة على إنجازاتهم وتأثيرهم الملحوظ. وسينغمس طلابنا ومجتمع جامعة نيويورك أبوظبي، إضافة إلى السكان المحليين والكتّاب المدعوين، في رحلة أدبية فريدة وحوار قيّم للغاية».

وتشهد الفعالية أيضاً مشاركة كارلو لوكاريلي، الروائي والمقدم التلفزيوني الأكثر مبيعاً، وأنجي كروز، الحائزة الميدالية الذهبية للكتاب اللاتيني، ورنا كازكاز، مخرجة أفلام حائزة جوائز، وإيزابيلا حماد، وهي من أفضل الروائيين البريطانيين الشباب، وفرناندا ترياس، الحائزة جائزة بارتولومي هيدالغو، وشهد الراوي، صاحبة جائزة إدنبرة للرواية الأولى، وراشيل هولمز، كاتبة السيرة الذاتية الحائزة جوائز.

من جانبه، قال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بيل براغين: «نعتمد في المركز على الموارد التي تتمتع بها جامعة نيويورك أبوظبي لخلق مساحة للبحث والحوار والتحقيق. ويعد هذا الحدث مثالاً قوياً على التعاون المستمر بين مركز الفنون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الذين يرتكز تعليمهم على أدوارهم كفنانين من الطراز العالمي».