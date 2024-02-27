القرية العالمية تمدد مهرجان الصغار مع الرحّالة

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تمديد فعاليات مهرجان الصغار مع الرحّالة حتى التاسع من مارس المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاح الذي حققه المهرجان وتلبيةً لطلبات ضيوف القرية.

ويمكن للزوار الصغار الاستمتاع بالألعاب اللوحية العملاقة مثل «السلم والثعبان» و«أربعة على التوالي»، بالإضافة إلى أنشطة عدة، من بينها الرسم على الوجه وتشكيل البالونات.

وتُنظّم فعاليات «مهرجان الصغار مع الرحّالة» يومياً من الساعة الخامسة مساءً ليوفر تجربة خارجية مليئة بالمرح والتسلية للعائلات.

يشار إلى أن جميع أنشطة المهرجان مجانية ومشمولة ضمن تذاكر دخول القرية العالمية التي يستمر موسمها الحالي حتى 28 أبريل المقبل، ويزخر بالعروض والفعاليات المتنوعة التي يقدمها فنانون عالميون، إلى جانب الحفلات الغنائية والعروض المتجولة.