زيارة خاصة لمتحف المستقبل.. في عيده الثاني

استقبل متحف المستقبل، أمس، أكثر من 400 طفل من أصحاب الهمم ومجموعة من كبار المواطنين في زيارة خاصة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لافتتاح المتحف رسمياً. واطّلع الأطفال وكبار المواطنين ومرافقوهم خلال الزيارة على مختلف أقسام المتحف، بما في ذلك طابق «أبطال المستقبل»، الذي صمم خصيصاً لتشجيع الأطفال على اكتشاف العالم من حولهم، وتعزيز مهاراتهم لمواجهة تحديات المستقبل بطرق مبتكرة، إضافة إلى توفير خدمات استثنائية خصيصاً لكبار المواطنين، بما في ذلك مناطق استراحة ومسارات ملائمة لتجربة الزيارة بكل راحة ويسر. كما تضمّنت الجولة محطة الفضاء المدارية (أمل)، ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة، والواحة، ومعرض «مستقبلنا اليوم».

ونظمت الزيارة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومركز تقارب لتأهيل وإعداد الأجيال، ومركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي الثقة للمعاقين، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومركز «ماي مكسيموس»، وجمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومجموعة «إدوسكان» التعليمية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

يشار إلى أن متحف المستقبل استضاف أكثر من مليوني زائر من 172 دولة حول العالم منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022.