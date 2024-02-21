1.2 مليون زائر لـ «مهرجان الأضواء»

اجتذبت عروض مهرجان أضواء الشارقة 2024 أكثر من 1.2 مليون زائر، والتي نظمت خلال الفترة من السابع إلى 18 الجاري في 12 موقعاً ومعلماً بإمارة الشارقة.

واختتمت الدورة الـ13 من المهرجان الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بحفل خاص في السوق العام بالحمرية، وشهد الحضور خلاله عرضاً ضوئياً ثلاثي الأبعاد بعنوان «حيث يلتقي الماضي بالمستقبل» على واجهات السوق الثلاث، مستعرضاً عناصر أصيلة من الهوية والتراث الإماراتي والتكنولوجيا الحديثة، ليسلط الضوء على الماضي ويربطه بالحاضر.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي خالد جاسم المدفع «تجلت نجاحات المهرجان بالأعداد الكبيرة للحضور والزوّار من داخل الإمارة وخارجها، للاستمتاع بتجربة ضوئية بصرية مذهلة غمرت الشارقة، وتجلت أيضاً في حجم ومستوى تضافر الجهود والشراكات بين مؤسسات وهيئات الإمارة، وهو ما يؤكد التوافق على الرؤية والغاية من الفعاليات والنشاطات التي تحتضنها الإمارة، وتتجسد في إبراز مكانة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، واحدةً من أهم الوجهات وأكثرها تنوّعاً في الخيارات».

وكرّمت الهيئة في ختام الحدث شركاء النجاح لمهرجان أضواء الشارقة في دورته الـ13.