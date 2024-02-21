«إيقاع الجهات» يحتفي بإبداعات لالا روخ على امتداد 3 عقود

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لربيع 2024، معرض «إيقاع الجهات» الذي يحتفي بممارسة الفنانة والناشطة والمعلمة لالا روخ (1948-2017)، الذي تستضيفه المباني الفنية في ساحة المريجة بين 24 الجاري و16 يونيو المقبل.

ويضيء «إيقاع الجهات» على ممارسة لالا روخ على امتداد ثلاثة عقود، والأعمال التي أنتجتها على خلفية الاضطرابات في باكستان، سواء الرسومات أو المواد المطبوعة والفوتوغراف والفيديو، ما يضع المتلقي حيال أول معرض استقصائي عالمي لأعمالها حتى تاريخه، وهو من تقييم الشيخة حور القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، وناتاشا غينوالا، إحدى قيّمات بينالي الشارقة 16 المديرة الفنية لمهرجان «كولومبوسكوب» للفنون المعاصرة، ومحمود الصفدي، قيّم مساعد في مؤسسة الشارقة للفنون.

يتضمن المعرض أعمالاً قلّ عرضها من بداياتها الفنية، إلى جانب ملصقات ومنشورات ومقابلات أصلية مع أشخاص تعاونت معهم أثناء عملها على الدفاع عن الحقوق المدنية والعدالة بين الجنسين، فضلاً عن بعض المواد الأرشيفية المهمة، وأعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، إلى جانب سلاسل، لم تعُرف على نطاق واسع، من سيجيريا وسريلانكا وساحل جاداني الباكستاني. ويعرض كذلك لأول مرة في المنطقة عملها الأخير «روباك» (2016)، الذي يمثّل تشابكاً انسيابياً بين صوغ العلامات والحس الموسيقي والصمت.

واشتهرت لالا روخ بالتزامها التربية والتعليم، حيث كان فصلها الدراسي ومنزلها في لاهور بمثابة مراكز حيوية للمناقشات والمناظرات والتعلم، ما جعلها شخصية محورية ثقافياً وفنياً، إذ حاضرت على مدار ثلاثة عقود في قسم الفنون الجميلة في جامعة البنجاب، وفي الكلية الوطنية للفنون، وأسست برنامج الماجستير في الفنون البصرية.