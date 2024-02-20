«المندوس» يزيّن شارع البلدية القديم في ديرة

أنجزت بلدية دبي مشروع تحويل شارع البلدية القديم في ديرة، الممتد من منطقة الراس وحتى سوق الذهب، إلى ممرٍ سياحي تجاري للمشاة، بما يوفر للزوار تجربة فريدة.

وشهدت أعمال التطوير إضافة بوابة جديدة ومجسمات تراثية مثل «المندوس»، علاوة على تزويد الشارع بمقاعد ومظلات للسياح، تعكس الهوية التراثية لواحد من أقدم الأماكن التاريخية في دبي.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، إن «أعمال تطوير وتجميل شارع البلدية القديم هي مرحلة أولى وجزء من خطة عمل شاملة تُنفّذها البلدية لتطوير المنطقة القديمة في ديرة وبر دبي، إضافةً إلى الأماكن التاريخية والتراثية والأسواق القديمة في الإمارة، بهدف تعزيز جاذبيتها تجارياً وسياحياً».

ويقع شارع البلدية القديم، في منطقة الراس بديرة، إذ يتصل بأسواق تراثية مُطلّة على ضفاف خور دبي، منها أسواق: الذهب، والمواعين، والعطور، والراس، والبهارات، والتي تُعدّ من الوجهات السياحية التي تعكس تاريخ دبي، والهوية الإماراتية الأصيلة لها.