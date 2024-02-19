مزيج من الجمال والتراث في معرض «فن الزخارف المعمارية»

أكدت مدير هيئة الشارقة للمتاحف عائشة راشد ديماس، أن معرض فن الزخارف المعمارية في إمارة الشارقة الذي يستضيفه بيت النابودة، يجسد مزيجاً من الجمال والتراث بأنماطه المتعددة، وينسجم بشكل متناغم مع هوية الشارقة الجديدة «الشارقة منها الزود»، معبراً عن روح الإبداع والتراث التي تروي تاريخ إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن الحدث يمثل منبراً مهماً لإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الشارقة للحفاظ على تراثها الثقافي والمعماري.

وستنظم على هامش المعرض مجموعة من ورش العمل التفاعلية والمبتكرة. ويأتي اختيار بيت النابودة لاستضافة المعرض الذي يستمر ستة أشهر نظراً لتاريخه الثري وموقعه الاستراتيجي في قلب الشارقة، وشكله المعماري الخلاب الذي استخدمت في تصميمه الأعمدة الخشبية المستوحاة من الهندسة المعمارية الرومانية، بخلفية مصممة على نحو فريد، جلبت - آنذاك - من الهند بواسطة عبيد النابودة، ما أضاف إلى قيمته التاريخية مزيجاً فريداً من التأثيرات الثقافية، علاوة على زخارفه المعمارية الخشبية والجصية المعقدة، المستوحاة من التصاميم الإسلامية، إذ تشمل أنماط الأزهار والأشكال الهندسية وفن الخط.

وتعود مجموعة من الصور الإبداعية المشاركة في المعرض إلى مصورين موهوبين، اختيروا من بين مجموعة مكونة من 85 مشاركاً في مسابقة التصوير التي نظمتها الهيئة، للفئة العمرية من سن 15 عاماً فما فوق، إذ تم انتقاء 10 أعمال للعرض، لتسرد بأسلوبها الخاص حكاية الفن الإسلامي والمعاصر الذي تميزت به الإمارة النابضة بالحياة، وعكست من خلال الكاميرا السرد المعماري المتميز للشارقة، الممزوج بالعناصر الإسلامية، مثل الزخارف النباتية والتصميمات الهندسية وفن الخط.

وتبرز مجموعة الصور المختارة عدداً من المباني المتميزة والفريدة في الشارقة.

وتضم المجموعة صورة لمدخل مجلس بيت النابودة، تظهر شكل وتصميم أبواب المنازل التقليدية في الإمارات، بطابعها التراثي وزخارفها النباتية التي تحولت بنقوشها إلى رموز لهويتنا، فيما تبرز صورة شارع البنوك العمل الفني الغرافيتي المعروف باسم «الجدارية»، وتعد تحفة بصرية تزين جدار مبنى في شارع البنوك بالشارقة. كما يضم المعرض صوراً لمسجد الشارقة، أكبر مساجد الإمارة، باعتباره أيقونة فريدة بزخارفه المعمارية المتعددة كالزخارف الهندسية والنباتية والخط العربي.

ويتضمن المعرض مجموعة صور للسوق المركزي الذي طبعت صورته على العملة الإماراتية من فئة الخمسة دراهم، هذا المعلم الفريد بتصميمه الذي يجمع بين جمال القباب والأقواس والزخارف الهندسية، والذي يضفي استخدام اللون الأزرق على جدرانه الخارجية جمالاً إضافياً. فيما تعد قاعة المدينة الجامعية العنوان الرئيس لصورة تعكس الخصائص المعمارية الراقية المستلهمة من الثقافة العربية، والتقطت الصورة للقاعة وهي تتزين بأضواء مهرجان الشارقة للأضواء.

عائشة ديماس:

• المعرض يمثل منبراً مهماً لإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الشارقة للحفاظ على تراثها الثقافي والمعماري.

ثمرة مسابقة

يعد معرض فن الزخارف المعمارية في إمارة الشارقة، الذي يحاكي بعيون فنية التراث المعماري العريق للشارقة، ثمرة لمسابقة في فن التصوير الفوتوغرافي، أطلقتها هيئة الشارقة للمتاحف في الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر الماضيين، وقامت لجنة خبراء من جمعية الإمارات للتصوير الضوئي بتقييم الصور المتميزة، ووضع قائمة قصيرة لها، لعرضها في الحدث.