مهرجان أضواء الشارقة يحتضن عشاق التصوير.. حان وقت اللقطات المتفردة

أعلن «مهرجان أضواء الشارقة» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة حتى 18 الجاري، عن مجموعة من ورش العمل وجولات التصوير، بهدف إثراء تجربة عشاق التصوير، وفتح الفرصة أمامهم، لتوثيق جوهر ورسالة المهرجان.

وقالت مدير إدارة الإعلام في الهيئة، ميسون حسن الحوسني: إن «الورش والجولات التي تنظم بالتعاون مع منصة (فوتو للتصوير الفوتوغرافي) FotoUAE، تأتي تلبيةً لشغف محبي التصوير، وتطوير مهاراتهم خلال مهرجان 2024، إلى جانب توفير منصة للجمهور، وتشجيعهم على استعراض مواهبهم».

وأضافت: «تعكس هذه الشراكة التزام الهيئة بدعم المواهب المحلية، وإلهام الشباب، وإثراء المحتوى المرئي والصوري للمهرجان، بدعم إبداعات المصورين والمشاركين في ورش العمل وجولات التصوير، ما يدعم دورنا في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً للفن والثقافة والتراث في المنطقة، والترويج لها سياحياً من خلال تسليط الضوء على جمال العمارة والوجهات السياحية فيها».

ووفر التعاون بين الجانبين للمصورين فرصة المشاركة في جولة تصوير مع علا اللوز، المؤسس ومنظم الجولات لـ«فوتو للتصوير الفوتوغرافي»، في «حصن الذيد»، إذ أتاحت الجولة للمشاركين التجوال والتقاط صور للمعالم المحيطة بالحصن، ودعت هذه التجربة المشاركين إلى استكشاف الحصن التاريخي، والتقاط صور مبتكرة للعرض الضوئي الذي يقدمه مهرجان أضواء الشارقة 2024.