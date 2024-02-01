مشاركون في «كأس محمد بن راشد للصقور»: نحلم بلقب فخر البطولات

انطلقت، أول من أمس، منافسات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية بدبي.

وجاءت انطلاقة الحدث وسط أجواء فرح ومشاعر فخر من المشاركين، إذ أجمع الصقارون على أن المسمى الذي تحمله البطولة ويتشرف باسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومكارم سموّه السخية لسباقات الصقور والرياضات التراثية عموماً، يحفز الجهود ويزيد من قوة التنافس بينهم، مع سعي الجميع للتأهل إلى أشواط النخبة، ومنها إلى أشواط الكأس الختامية في البطولة التي وصفوها بـ«فخر البطولات».

وجاءت الانطلاقة في اليوم الأول مع أشواط جير شاهين للعامة ملاك بمشاركة 250 طيراً، إذ فاز عبدالعزيز الكندي بشوط الرمز فرخ، بالطير «الأسمر»، يليه ثانياً حمد الكندي بالطير «الشميمي»، وثالثاً فهد المنصوري بالطير «إكس».

أما في شوط جير شاهين جرناس، فتمكن حمد الكندي من الفوز بشوط الرمز بالطير «مقنم»، فيما حلّ ثانياً مسلم الخيلي بالطير «السيل»، وجاء سعيد الشدي ثالثاً بالطير «لصرد».

وقال مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني: «انطلقت أكبر بطولات فزاع للصيد بالصقور، وأعزها على قلوب الجميع، والتي تحمل اسماً غالياً، ومن هذا المنطلق يبذل فريق العمل جهوداً مضاعفة من أجل إخراجها بالشكل الذي يليق بها، إذ تشهد مشاركة قياسية لأكثر من 3000 طير، وما يزيد على 700 صقّار، بمجموع جوائز يتجاوز الـ23 مليون درهم».