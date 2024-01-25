فتيات يتألقن بعراقة أثواب المرأة الإماراتية

تزين الأزياء التراثية الإماراتية أروقة سوق الظفرة التراثي في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، إذ تتألق الفتيات بالزي التراثي الغني بتصاميمه المميزة وألوانه الجميلة للمنافسة في مسابقة أجمل زي تراثي، التي خصص لها 300 جائزة موزعة على مدار 20 يوماً.

وتحرص مسابقة أجمل زي تراثي، التي تستمر منافساتها لغاية 8 فبراير المقبل، على تشجيع الفتيات من أطفال المنطقة وزوار المهرجان على ارتداء الزي التراثي في المهرجانات والمناسبات والحياة اليومية، وترسيخ أهمية الزي التراثي في نفوسهن والاعتزاز به، ونقل هذا التراث من جيل إلى جيل ليبقى التواصل مـستمراً بين القديم والحديث.

تنوعت الأزياء التراثية بين الكندورة المخورة، وكندورة بونيرة، وكندورة بوكازوة ، وثوب العروس، والميزع، وخوار تولة، ودق خوص، والمزراية، والعبايات، والبراقع، والعديد من الملبوسات من الأقمشة التراثية التي جاءت مسميات أقمشتها من وصف النقوش المرسومة عليها.

كما تميزت الفتيات بارتداء الحلي التقليدية مثل حلي الرأس والشعر (الشناف والهيار، مشابيص - ريش، الطاسة)، وحلي العنق (المرية، المرتعشة، السيتمي، عقد لولو - النكلس، المنثورة، الطبلة)، وحلي المعصم والذراع (بوشوك، الحيول، الملتفت، الكف، الخواتم الذهبية - الجبير، المرمى، الشاهد)، وحلي الأذن (الكواشي، الشغاب)، بالإضافة إلى المحزم (الحقب) والفتخ.

وتلقي المسابقة الضوء على جانب من العادات والتقاليد التي انعكست بـشكل واضح على ملابس المرأة الإماراتية وحليها، وبأسلوب بسيط تسهم المسابقة في تعريف بنات المستقبل بتراث جداتهن وأمهاتهن، وفي الوقت ذاته تعريـف الزوار بأصالة وعراقة تراث المرأة الإماراتية.