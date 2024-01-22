ضرر لا يعوض.. حريق يلتهم آلاف اللوحات في أبخازيا

ذكرت السلطات أن حريقاً هائلاً التهم آلاف اللوحات الفنية في المعرض الوطني للفنون في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، والمطلة على البحر الأسود.

والتهمت النيران أكثر من 4000 عمل فني تعود إلى القرنين الـ19 والـ20، في المبنى الواقع في سوخومي، عاصمة أبخازيا، الليلة قبل الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأبخازية «أبسنيبريس» عن مدير المعرض الوطني للفنون، سورام ساكنيا، القول إن «هذا ضرر لا يمكن تعويضه».

وقالت خدمات الطوارئ إن الحريق اندلع في منطقة السطح بالمعرض، وبحسب النتائج الأولية، فقد احترق كابل كهربائي هناك.

وقال ساكنيا «كل اللوحات احترقت».

وأظهرت الصور المبنى الواقع في وسط المدينة وهو تستعر فيه النيران. ومن بين الأعمال المدمرة لوحات لفنانين من أبخازيا وأجانب. وتم تدمير نحو 300 لوحة للفنان الأبخازي ألكسندر تشاتشبا شارفاشيدزه (1867-1969).

وتنتمي منطقة أبخازيا إلى جورجيا بموجب القانون الدولي، لكنها تتمتع منذ فترة طويلة بدرجة من الحكم الذاتي. وتحكمها حالياً حكومة مستقلة، تعترف بها رسمياً روسيا وعدد قليل من الدول الأخرى.

وانفصلت منطقة أبخازيا، المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة، ولغتها وثقافتها الخاصة، عن جورجيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وفي أعقاب الحرب التي اندلعت في أغسطس 2008 بين روسيا وجورجيا بشأن منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية الأخرى، نشرت موسكو جنوداً في المنطقتين.